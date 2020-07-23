ANTALYA - Antalya'da düzenlenen 1. Kooperatif Kümelenmesi Çalıştayı'nda kooperatifçilik ve sorunları değerlendirildi.

Muratpaşa ilçesindeki bir otelde, 10 ilden Kooperatif Kümelenmesi üyesi kooperatif temsilcilerinin katılımıyla "Yerel ürünlerin ticarileşmesi ve ihracatı" temalı çalıştay gerçekleştirildi.

Çalıştayda, kooperatifçilik ve kooperatiflerin sorunları, kooperatif gelişiminin önündeki engeller, çözüm önerileri, yeni nesil kooperatifçilik, akıllı kooperatifler, yeni nesil kooperatif türleri, kooperatifçilikte dijital dönüşüm, kadın kooperatiflerinin başarı hikayeleri konularında oturumlar gerçekleştirildi.

Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (ORKOOP) Eğitim Araştırma ve Dış İlişkiler Koordinatörü ve Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA) Yönetim Kurulu Üyesi Ünal Örnek, kooperatifçiliğin yurt dışındaki uygulamaları hakkında bilgi verdi.



Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş, coğrafi işaretli ürünler ve kooperatiflerin kalkınmadaki rolü hakkında sunum yaptı.

MENTOR Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Köysüren, yaptığı açıklamada, çalıştay sonunda 13 maddelik sonuç raporu açıklandığını belirtti.

Kooperatiflerin finansal bağımsızlığı ve karşılıklı yardımlaşma, dayanışma ilkesi gereği olarak kendi kooperatif bankacılık sisteminin kurulması gerektiğini aktaran Köysüren, tüm kooperatiflerin kullanımına açık, üretim, depolama ve çalışma ofislerinin tahsis edilmesi gerektiğini kaydetti.