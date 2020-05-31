ANTALYA - Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, denize girip, plajda güneşlenecek yerli ve yabancı turistler için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun hale getirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca Kovid-19 salgını nedeniyle tedbir amaçlı kullanımı kısıtlanan Konyaaltı Sahili, normalleşme sürecine girilmesiyle yarın yeniden hizmet vermeye başlayacak.

Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri, ziyaretçi girişinin olmadığı sürede Konyaaltı Sahili’nde yürüyüş yolları, yeşil alanlar, kent mobilyaları ve soyunma kabinlerine kadar kapsamlı bir bakım-onarım gerçekleştirdi.

Ekiplerin çalışmaları sayesinde yepyeni bir görünüme kavuşan Konyaaltı Sahili'nde Antalyalılar ile yerli ve yabancı turistler gönül rahatlığıyla deniz keyfi yapabilecek.

Sahildeki plajlarda şezlong ve şemsiyelerden yürüyüş yolları ve soyunma kabinlerine kadar birçok alan sosyal mesafe kuralına uygun düzenlendi. Halkın ücretsiz faydalandığı kısımda sahile sabitlenen ahşapların etrafı halatlarla çevrilerek 9 metrekarelik özel alanlar oluşturuldu.

Şezlong kullanmak isteyenlere üçlü, ikili veya tekli seçenekler sunulacak. Şezlonglar görevliler tarafından sık sık dezenfekte edilecek. Dezenfeksiyon işleminin ardından 20 dakika bekletilen şezlonga yeni bir tatilci alınacak. Plaja gelen her tatilcinin ellerine dezenfektan sıkılıp, maske verilecek.

Tuvaletlerde sensörlü aydınlatmalar, fotoselli musluklar ve temassız sabunluklar yer alacak. Çoklu duş ünitelerinin yerine tekli duş üniteleri kullanılacak.

