İSTANBUL - Evlerde geçirilen zaman artarken Koçtaş, ilham merkezi Yaşayan Evler BLOG ve YouTube kanalı aracılığıyla, bu zamanın keyfe dönüştürülmesini sağlayacak birçok öneri ve fikir sunuyor.

Koçtaş açıklamasına göre, evde geçirilen zamanın arttığı bu günlerde Koçtaş, yaşam alanlarını güzelleştirecek birbirinden ilgi çekici fikri ve çözüm önerisini Yaşayan Evler BLOG ve YouTube kanalından ziyaretçilerle paylaşıyor.

Hobi boyalarından kırlentlere, bitkilerden dekoratif objelere kadar küçük dokunuşlarla büyük mutluluklar yaratacak birçok ürün ve çözüm önerisi sunan Koçtaş, koctas.com.tr, Koçtaş mobil uygulaması ve 0 850 209 5050 numaralı Koçtaş Çözüm Merkezi üzerinden siparişleri tüketicilerin kapısına kadar getiriyor.





- Evinizi renklendiren cam boyama etkinliği







Açıklamada verilen bilgilere göre, dekorasyonun ve mutfakların önemli parçalarından olan cam ürünlerini, cam boyaları ile renklendirerek boş vakitleri keyifle geçirilen zamana dönüştürmek mümkün. Cam aksesuarların ve kavanozların üzerine kuş, çiçek gibi desenler çizerek zevke göre kolayca boyamak mümkün.

Camdan ahşaba, plastikten deriye, pirinçten metale kadar birçok farklı yüzeydeki malzeme üzerinde yapılacak gravür işlemi ile evde sanat eserleri yapılabiliyor.





- Mobilyaları yenilemek için ahşap boyama etkinliği





Eskiyen ve yenilemek istenen mobilyaları ya da farklı bir tasarım kazandırmak istenen ahşap ürünleri yeniden renklendirmek mümkün.



Ahşap boyamada sehpa, masa, tepsi, kitaplık ve dolap gibi düz yüzeyli, ahşap boyaya uygun ürünlerin tercih edilmesi önem taşırken, ürünlerin birleşme yerleri ve köşelerine daha yoğun ve koyu renk boya uygulanarak doğal bir görünüm elde edilebilir.



Bireylerin ister çalışma odasında ister evlerin uygun başka bir alanında oluşturulacak hobi köşesi ile kendilerine özel alan oluşturması mümkün. Depolama evleri ve sandıklarının yanı sıra kutu, sepet gibi fonksiyonel ürünleri kullanarak hobi malzemelerinin bir arada durmasını sağlanabilir.