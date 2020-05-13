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Koç Üniversitesi'nden "Kovid-19 Sürecinde Hemşirelik" paneli

Kovid-19 salgını sebebiyle bu yıl online olarak düzenlenen Dünya Hemşireler Günü programı kapsamında düzenlenen panelde, salgınla mücadele sürecinde hemşirelik ele alınırken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından hazırlanan “2020 yılı Dünya Hemşirelik Duru

Koç Üniversitesi'nden "Kovid-19 Sürecinde Hemşirelik" paneli
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İSTANBUL - Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi ve Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşlarının iş birliğiyle Hemşirelik Haftası kapsamında her yıl düzenlenen Dünya Hemşireler Günü programı bu yıl, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle online bir toplantı olarak gerçekleştirildi.

Koç Üniversitesi açıklamasına göre, toplantı kapsamında "Kovid-19 Sürecinde Hemşirelik" başlığıyla düzenlenen panelde, Türk Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Gülten Koç, Hemşirelik Fakülteleri Dekanlar Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sevim Buzlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Dr. Füsun Avşar ve gazeteci Afşin Yurdakul yer aldı.

Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde hemşireliğin ele alındığı toplantıda, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından hazırlanan "2020 yılı Dünya Hemşirelik Durum Raporu"nda yer alan bulgular da açıklandı.

Panelde, DSÖ'nün Şubat ayı sonunda pandemi ilan ettiği Kovid-19 mücadele sürecinde, iyi eğitim almış, nitelikli ve deneyimli hemşirelere duyulan ihtiyacın bir kez daha ortaya çıktığına işaret edilerek, küresel sağlıkta hemşirelerin öncü ses olduklarına vurgu yapıldı. Bu kapsamda, Uluslararası Hemşireler Konseyi 2020 yılı Hemşireler Gününün temasını, "Hemşireler: Dünya Sağlığı İçin Öncü Bir Ses" olarak ilan etti.


- "Hemşireler sağlık sisteminin bel kemiğidir"

Panelin moderatörlüğünü ve açılış konuşmasını yapan Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayişe Karadağ, toplantıdaki açıklamasında şunları kaydetti:

"Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nin temel hedefi; bilimin ışığında, kaliteli hemşirelik bakımı veren, klinik alanda güçlü hemşirelerin yetiştirilmesi. Fakültemiz tüm planlamalarında ülkede, bölgede ve globalde bir bütün olarak hemşireliğin gelişmesini öncelik sırasına alıyor ve buna katkı sağlayacak çalışmaların öncülüğünü yapıyor. Her yıl VKV Sağlık Kuruluşları ile birlikte düzenlediğimiz, 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası programları ve iki yıldır Türkiye temsilciğini üstlendiğimiz 'Nursing Now' kampanyası bu misyonun yansımalarından. Bu sene Kovid-19 salgını sebebiyle Hemşirelik Sempozyumu’nun online platforma taşıdık. Programımızı; hemşirelik dernekleri, yükseköğretim kurumuna bağlı 169 hemşirelik programı, Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakım Meslekleri Daire Başkanlığı ve sosyal paylaşım ağları aracılığıyla ülkemizdeki tüm hemşirelere, eğitimcilere ve öğrencilere duyurulmasını sağlayacak şekilde tasarladık."

Türkiye’de hemşirelik mesleğini icra etmek üzere 141 hemşirelik lisans programında yaklaşık 1.000 öğretim elamanıyla hemşire yetiştirildiğini aktaran Karadağ, bu okullarda halen ortalama 66 bin hemşirelik öğrencisinin öğrenim gördüğünü, Sağlık Bakanlığı’nın sağlık insan gücü verilerine göre ise Türkiye’deki hemşire sayısının yaklaşık 200 bin kişi olduğunu belirtti.

Hasta bakımında hemşirelerin rolünün son derece önemli olduğuna da değinen Karadağ,"Nasıl ki doktorlar için hayat kurtarır diye tanımlama yapılıyorsa iyi eğitilmiş bir hemşire de hayat kurtarır ve hasta bakımında önemli farklılık yaratır." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyadaki tüm sağlık çalışanlarının yarısından fazlasını oluşturan hemşirelerin, sağlık sisteminin her alanında önemli rol üstlendiğini kaydeden Karadağ, "Hemşireler sağlık sisteminin bel kemiğidir. Tarihsel olarak, bugün de olduğu gibi, hemşireler dünya çapında sağlığı tehdit eden salgınlara karşı gerçekleştirilen mücadelenin ön saflarında yer aldılar. Dünyanın dört bir yanında Kovid-19 salgınıyla savaşırken merhametlerini ve cesaretlerini gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.


- "Hala sağlıklı gelecek hayali kurabiliyorsak, bu hemşireler sayesindedir"

Açıklamada, SANERC ve Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel’in de Hemşireler Günü’ne özel mesajına yer verildi.

Arsel, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Koronavirüs salgınında, kıymetli sağlık çalışanlarımızın emekleri bizlere umut ışığı oluyor. Sağlık kuruluşlarımızda büyük özveriyle çalışan herkese minnetlerimizi sunarken, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü vesilesiyle kıymetli hemşirelerimize ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. 2020 yılı, Florance Nightingale’in doğumunun 200. yılı olması nedeniyle Uluslararası Hemşireler Konseyi, Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte 2020 Yılını, Uluslararası Hemşireler Yılı olarak ilan etti ve Hemşireler Gününün temasını da, 'Hemşireler: Dünya Sağlığı İçin Öncü Bir Ses' olarak açıkladı.

Kurucusu olmaktan her zaman onur duyduğum Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik Fonu, Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ve SANERC sayesinde mesleğine gönülden bağlı olan binlerce hemşire ile tanıştım. Hastalarımızın iyileşmesindeki eşsiz emeklerine, üstlendikleri hayati rollere ve örnek bir sorumluluk ruhuyla nasıl çalıştıklarına birçok defa şahit oldum. Koronavirüs salgınını yaşadığımız bu tatsız günlerde, hala mutlu ve sağlıklı gelecek hayalleri kurabiliyorsak, bu hemşirelerimiz sayesindedir. Uzman, bilgili ve çağdaş hemşirelerimizle yaptığımız gönül birliğinin her zaman olduğu gibi bugün de bütün insanlarımıza ışık olmasını gururla izliyor, hepsine bir kez daha minnetlerimi sunuyorum."

- Halen küresel çapta 5,9 milyon hemşire ihtiyacı bulunuyor

Öte yandan açıklamaya göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Hemşireler Konseyi tarafından ortaklaşa hazırlanan, Türkiye’nin de içinde bulunduğu 191 ülkenin verilerinin yer aldığı 2020 Yılı Hemşirelik Durum Raporu’nda, 21. yüzyıl sağlık hedeflerine ulaşılması için hemşirelerin daha etkili hale getirilerek, güçlendirilmesi gerektiği aktarıldı.

Türkiye’de yaklaşık 200 bin hemşirenin görev yaptığı bildirilen raporda, bu sayının sağlık sektörün yüzde 39’unu oluşturduğu ifade edildi. Dünyadaki hemşire iş gücünün ise 27,9 milyon olduğu ve halen küresel çapta 5,9 milyon hemşire ihtiyacı bulunduğu kaydedildi.


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