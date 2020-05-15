İSTANBUL - Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, "Kuruluş harcımızı oluşturan ‘Ülkem varsa ben de varım’ düsturunu adeta milli seferberlik ruhuyla yaşadığımız, bu ruhla tüm şirketlerimiz ile güçlerimizi birleştirdiğimiz günlerden geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde Koç Topluluğu adeta tek yürek oldu. Koç Holding’in liderliğinde hiç zaman kaybetmeden harekete geçen Koç Topluluğu Şirketleri sağlık ekipmanları üretimini başarıyla gerçekleştirdi. Toplumun her kesiminin ihtiyaçlarına yönelik aksiyonları hayata geçirdi.

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) Koç Holding’i tüm dünyaya iyi örnek olarak göstermesine kadar uzanan süreç ve Koç Topluluğu Şirketleri’nin bu dönemdeki üstün gayretleri Bizden Haberler dergisinde bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Türkiye’de özel sektörün girişimci, çevik ve esnek çalışma yapısına, koronavirüsle mücadele kapsamında bir kez daha şahit olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyadaki pek çok ülkeden daha hızlı bir şekilde kaynaklarımızı, üretim hatlarımızı, fabrikalarımızı dönüştürüp toplumsal mücadeleye dâhil olabildik. Ülke olarak verdiğimiz iyi sınava, Koç Topluluğu olarak katkı sağlayabildiğimiz için gururluyuz. 100 yıla yaklaşan geçmişimize bakınca geleceğe ilişkin sorumluluğumuzu omuzlarımızda çok daha fazla hissettiğimiz bir dönemdeyiz. Kuruluş harcımızı oluşturan ‘Ülkem varsa ben de varım’ düsturunu adeta milli seferberlik ruhuyla yaşadığımız, bu ruhla tüm şirketlerimiz ile güçlerimizi birleştirdiğimiz günlerden geçiyoruz. İşlerimizi yönetirken sahip olduğumuz güç ve çeviklik koronavirüs salgını ile topyekûn mücadele etmemizi kolaylaştırdı."

Çakıroğlu, salgın sürecinin en başından itibaren, bir yandan topluma hizmet vermeyi sürdürürken, şirketler ile de krizin ilk anlarında hiç zaman kaybetmeden harekete geçtiklerini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Koç Holding’de bir kriz yönetim merkezi kurduk ve Topluluğumuz genelinde uygulanacak ana prensipleri belirledik. Şirketlerimizle birlikte gelişmeleri yakından takip ederek uygulamalarımızı ihtiyaca göre sürekli güncelledik. Bunun bir örneği olarak Arçelik, Tofaş, Ford Otosan ve TürkTraktör kendi faaliyetlerinin dışına çıkarak sağlık ekipmanları üretmeye başladı. Tüm şirketlerimiz kendi etki alanları dahilinde salgınla mücadelede sorumluluk almayı vazife bildiler. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na Yapı Kredi, Tüpraş, Opet ve Aygaz’ın desteğiyle toplam 20 milyon TL katkı sağladık. Topluluk Şirketlerimizin salgının başından beri yürüttüğü çalışmalara bir arada baktığımızda göğsümüz kabarıyor. Hep birlikte çalışarak bu zor günlerden daha da kuvvetlenerek çıkacağımıza inancım tam.”

Koç Topluluğu Şirketleri’nin koronavirüsle mücadele dönemine damga vuran çalışmaları şöyle:

Arçelik, sağlık sektörünün koronavirüs salgını ile ortaya çıkan ihtiyaçlarına solunum cihazı üretimiyle destek oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Aselsan ve Baykar firması ile birlikte Biosys'in geliştirdiği mekanik ventilatörün seri üretimine başladı.

Türkiye genelinde 200’ün üzerinde hastaneye sağlık personellerinin ihtiyaçları için toplam 3 milyon 500 bin TL değerinde çay, kahve, tost, çamaşır makinesi, fırın ve kurutucu gibi ürünler sağladı.

Beko ise operasyonlarının olduğu Tayland, Vietnam ve İtalya gibi ülkelerde de benzer hizmetleri hayata geçirdi.





- Ford Otosan





Tüm üretim ve ürün geliştirme yetkinliklerini kullanarak, sağlık sisteminin ihtiyaçlarını karşılamak için ekipman üretmeye başladı.

30 bin adet siperli maske, 10 bin adet tulum ve hastanelerden alınan geri bildirimler ışığında daha rahat ve kolay bir kullanım sunan bin adet aerosol box üretti.

Sağlık Bakanlığı’nın kullandığı tüm Ford ambulanslara ücretsiz servis vermeye başladı. Yeniden kullanılabilen ve temizlenebilen filtresiyle virüslere karşı yüzde 99,9 oranında koruyuculuk sağlayan bir maske tasarımı yapan Ford Otosan, bu maskeyi seri üretime hazır hale getirdi.

Kısa süreli kullanım için eldeki malzemelerden kolay üretilebilecek bir ventilatör tasarlayıp seri üretime hazır hale getirdi.

Tofaş, 50 bin adet siperlikli maske, 971 adet entübasyon ve 300 adet biyolojik numune alma kabini üreterek, Sağlık Müdürlükleri koordinasyonunda 69 ildeki sağlık kuruluşlarına ulaştırdı.

tofas.com.tr internet adresi üzerinden bu ekipmanların açık kaynak tasarını yayınlayarak, üretim yapabilecek diğer firmalara da çağrıda bulundu. Bu çağrıya kulak veren 10 firma üretime destek vermeye başladı.

Divan Grubu üç otelini ücretsiz olarak sağlık çalışanlarının hizmetine açtı ve kumanya desteği sağladı.





- Vehbi Koç Sağlık Kuruluşları





Amerikan Hastanesi ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi pandemi hastanesi olarak görev yaparken, tüm hekimlerimiz, hemşirelerimiz ve sağlık personelimiz üstün bir görev bilinci ve gayretle çalıştı.

Ayrıca online sağlık hizmeti Koç e-Sağlık hızla geliştirilerek pandemi döneminde uygulamaya alındı.





- Tüpraş





Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destekte bulundu.

Rafinerilerinin bulunduğu illerdeki 30 ortaokulda açtığı "Robotik Kodlama, Üç Boyutlu Modelleme, Üretim Beceri” sınıflarında sağlık çalışanları için 30 okuldaki 60 gönüllü öğretmenin desteğiyle koruyucu siperli maske üretimine başladı.

Derince Devlet Hastanesi’nden gelen talep üzerine hastaneye bir laboratuvar kurma kararı veren Tüpraş, tesislerinin bulunduğu Körfez/Kocaeli, Aliağa/İzmir, Kırıkkale ve Batman’daki hastanelerden ve belediyelerden gelen maske ve tulum taleplerini karşıladı.





- Yapı Kredi





Devlet hastanelerinin acil ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmak üzere Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon TL'lik destekte bulundu.

Hazine destekli ve Kredi Garanti Fonu teminatıyla hayata geçirilen “Çek Ödeme Destek Paketi” ve “Ekonomik İstikrar kalkanı Kredi Desteği”ne dahil oldu.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 10 adet hasta takip monitörü ve 1 adet merkezi izlem monitörü bağışladı.





- Aygaz





Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 milyon lira katkı sağladı. Pürsu ile Türkiye genelinde 20’den fazla devlet hastanesine 2 milyon şişe su ulaştırdı.

Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon lira destek veren Opet, bu süreçte fedakârca çalışmalarına devam eden sağlık çalışanlarına Opet ve Sunpet istasyonlarında 500 TL’ye kadar akaryakıt alışverişlerinde geçerli yüzde 5 yakıt puan hediye ediyor.

Ege Üniversitesi Hastanesi’nden gelen maske talebine istinaden 12 bin adet cerrahi maske ve 3 bin adet FFP2 maske teslim eden Opet Fuchs, Ford ambulanslara verilen servis hizmeti için bedelsiz motor yağı sağladı.





- Otokoç Otomotiv





Sağlık çalışanlarının güvenle işlerine gidip gelebilmeleri için İstanbul’da 42, İzmir’de 50, Ankara’da 25, Bursa’da 20, Antalya’da 50, Adana’da 20, Konya’da 10, Trabzon’da 10, Balıkesir’de 10 ve Samsun’da 10 olmak üzere toplam 347 araç tahsis edildi.

100 aracını Koç Üniversitesi Hastanesi ve Amerikan Hastanesi’ne tahsis etti. Ayrıca sağlık çalışanlarına 15 bin adet yüz siperliği teslimi gerçekleştirdi. Avis ve Budget araç kiralama hizmetlerinde sağlık çalışanlarına yüzde 50 indirim tanımladı.





KoçAkademi





Koç Topluluğu çalışanları ve ailelerinin gelişimi için kullanılan Online Eğitim Platformu Koç Akademi’nin iki binden fazla eğitim ve içeriğini ücretsiz olarak tüm Türkiye'nin erişimine açması ilgiyle karşılandı. Platforma bugüne kadar 1 milyondan fazla ziyaretçi girerek, eğitimlerden faydalandı.

Koç Topluluğu Spor Kulübü; yogadan pilatese, kick bokstan jimnastiğe kadar tüm antrenmanlarını online platforma taşıdı. 19 farklı branştaki dersler tüm Türkiye’ye IGTV üzerinden ve Instagram canlı yayınlarından ulaşıyor.





- Koçfinans





Marmara Üniversitesi Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 100 bin TL değerinde tıbbi malzeme desteğinde bulundu.

150 adet pulse oxymetre, 50 adet temassız ateş ölçer, 50 adet nebülizatör, 50 adet tansiyon aleti, 22 adet laringoskop ve 2 defibrilatör yetkililere ulaştırıldı.





- Koçtaş





Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başıbüyük Ek Hizmet Binası'nın ameliyathane ve yoğun bakım ünitesinde kullanılmak üzere 12 adet aspiratör cihazı bağışladı.

Koçtaş ayrıca tedarikçilerinin desteğiyle 2 bin adet çamaşır suyu, 100 bin eldiven ve 4 bin pili de hizmet binasının çeşitli birimlerinde kullanılmak üzere temin etti.

Müşterilerine ödeme kolaylığı sunan Setur Marinas, geçmiş dönem bakiyeleri dahil, pandemi süresince müşterilerinin teknelerine ait ödeme işlemlerinde anlaşmalı banka kredi kartlarına 12 aya kadar taksit uygulamasına geçtiğini duyurdu.





- Tat Gıda





Çiftçiye verdikleri destek paketini bu yıl artıran şirket, 2019 yılına göre toplam avans miktarını yüzde 30 artırarak 23 milyon TL’ye yükseltti. Tarımın sürdürülebilir olması için çiftçiye verdiği destek paketi ise; tohum, fide, tarımsal gübre ve diğer sulama materyalleriyle beraber nakit avansı da kapsıyor.

500’e yakın sözleşmeli mevsimlik çiftçinin yaşadığı Bursa ve İzmir civarındaki 10 ayrı yerde duşlar ve tuvaletler yerleştirildi. Çiftçilerin sağlığını korumak ve üretimin sürekliliğini temin etmek için hayata geçirilen çalışmalar arasında; ateş ölçerler dağıtımı ile eldiven, maske, sabun, şampuan gibi hijyen için gerekli temel ürünlerin bulunduğu bir paket desteği de yer alıyor.





- TürkTraktör





Türk Traktör, 163 adet entübasyon ve biyolojik numune alma kabinini Sakarya, Ankara ve Kocaeli’nde 25 farklı hastanede kullanıma sundu.

"Tarlam Cepte" uygulamasını tüm çiftçilere bir yıl boyunca ücretsiz erişime açtı.

Zer; 6 hastaneye ve 3 farklı lojistik noktasına toplam 46 bin adet maske ve 4 hastaneye 3500 adet siperlik bağışı gerçekleştirildi.





- Vehbi Koç Vakfı Kültür Kurumları ve Rahmi Koç Müzesi





Rahmi Koç Müzesi "http://www.rmk-museum.org.tr/istanbul/ziyaret-plani/google-sokak-gorunumu" linki üzerinden sanal olarak ziyarete açıldı.

Arter’in ürettiği dijital içeriklere "Arter.org.tr" web sitesinden ve sosyal medya kanallarından ulaşılabiliyor.

Sadberk Hanım Müzesi ise Google Art&Culture üzerinden ziyaret edilebiliyor. Meşher ise “Alexis Gritchenko İstanbul Yılları” sergisinin çevrimiçi olarak keşfedilebildiği bir program hazırladı.