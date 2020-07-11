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Koç Holding İK Direktörü Akkol, 100 bin çalışanı bulunan Koç’ta pandemi dönemini anlattı

Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Özgür Burak Akkol: - "Pandemi döneminde 30 bine yakın çalışma arkadaşımız uzaktan çalıştı ve memnuniyet oranı yüzde 74. Bu uygulamaya pandemi sonrası dönemde de devam edeceğiz. Ofislerimizde görev yapan çalışma arkad

Koç Holding İK Direktörü Akkol, 100 bin çalışanı bulunan Koç’ta pandemi dönemini anlattı
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İSTANBUL - Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Özgür Burak Akkol, "Pandemi döneminde 30 bine yakın çalışma arkadaşımız uzaktan çalıştı ve memnuniyet oranı yüzde 74. Bu uygulamaya pandemi sonrası dönemde de devam edeceğiz. Ofislerimizde görev yapan çalışma arkadaşlarımız haftada bir gün artık uzaktan çalışabilecekler." açıklamasını yaptı.

Koç Holding açıklamasına göre, Koç Topluluğu’nun kurumsal yayını "Bizden Haberler Söyleşileri"ne konuk olan Akkol, "Pandemi Öncesi ve Sonrası: Koç Topluluğu’nda Çalışma Hayatı"nı anlattı.

Moderatörlüğünü Koç Holding Dış İlişkiler ve Kurumsal İletişim Direktörü Oya Ünlü Kızıl’ın üstlendiği söyleşide Koç çalışanlarının sorularını cevaplayan Akkol, "Koç Topluluğu’nda görev yapan 100 bin çalışma arkadaşımızın yüzde 72’si, 1980 ve sonrası doğumlu. Yaş ortalamamız 34. Dolayısıyla çok genç bir topluluğuz. Yeni normalden önce de bizim normalimiz sürekli bir değişime tabi idi. Değişimin hızı esasında bu dönem ana konu. Pandemi nedeniyle önümüzdeki 6 ay veya 1 – 1,5 yıl, 5-10 yıllık değişimleri çok daha kısa zaman zarfında hissedeceğimiz bir dönem olacak. Biz bu değişimi insan kaynağımızla, geniş, kocaman bir aile olarak yöneteceğiz." ifadelerini kullandı.

Pandeminin ilk günlerinde ve tüm süreç boyunca Koç Topluluğu çalışanlarının ihtiyaçlarını belirlemek için, "Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?" anketi yaptıklarını aktaran Akkol, yol haritalarını bu doğrultuda belirlediklerini kaydetti.

Akkol, "Biz neler yapabiliriz, öneriniz, eleştirileriniz nelerdir diye sorduk. İlk ankette kaygı oranı yüzde 60’tı. İkinci ankette yüzde 32’ye, üçüncü ankette yüzde 12’ye düştü. Yüzde 12’yi de aşağı çekmek için çalışmaya devam ediyoruz. Bu dönemde tüm süreçlerimizi planlarken iki temel önceliğimiz oldu. Birincisi çalışma arkadaşlarımızın ve ailelerimizin sağlığı, ikincisi ise tek bir çalışma arkadaşımızın dahi istihdam ve gelir kaybına uğramaması idi. Bunu sağladık. Ümit ediyorum ki bundan sonrası dönemi de bundan önceki 4 ay gibi hep birlikte başarıyla yöneteceğiz." değerlendirmesini yaptı.


- "Muazzam bir dayanışma ile kenetlendik"


Özgür Burak Akkol, yeni dönemin dinamiklerini dikkate alarak "Future of Work" şemsiyesi altında Koç Topluluğu’nda pek çok yeni insan kaynakları uygulamasını devreye almaya hazırlandıklarını da kaydetti.

Akkol şunları aktardı:

"Çevik dönüşüm (Agile) ve rotasyon gibi hali hazırda gündemimizde olan uygulamaların yanı sıra şirketler arası ofislerin ortak kullanımı, hiyerarşinin azaltılması ve uzaktan çalışma gibi pek çok yeni başlığı da çalışıyoruz. Pandemi döneminde 30 bine yakın çalışma arkadaşımız uzaktan çalıştı ve memnuniyet oranı yüzde 74.

Bu uygulamaya pandemi sonrası dönemde de devam edeceğiz. Ofislerimizde görev yapan çalışma arkadaşlarımız haftada bir gün artık uzaktan çalışabilecekler. Ayrıca Koç ofislerinin, hangi şirkette çalıştığından bağımsız Koç çalışanları tarafından ortak kullanılabileceğini düşünüyoruz. Gerektiğinde Sütlüce’de görev yapan bir çalışma arkadaşımızın, Ataşehir’deki bir şirketimizdeki ofisi kullanabilmesini mümkün hale getireceğiz."

Akkol, "Sabah 07, akşam 21 arasında evdeki, ofisteki, sahadaki çalışma arkadaşlarımıza dokunacak bin 500’ün üzerinde uygulama hayata geçirdik." bilgisini verdi.

Oya Ünlü Kızıl’ın, "Son 5 yılda insan kaynakları süreçlerimizde çok ciddi, yenilikçi, iyi model olarak gösterilebilecek adımlar attınız. Forbes’un ‘Dünyanın En İyi İşverenleri’ listesinde iki bin şirket arasında 35’inci sıradayız ve ilk 100’de yer alan Türkiye’den tek şirketiz. Bu kadar büyük bir yapıda insan kaynakları süreçlerimizi yönetmenin de zorlukları vardır. Pandemi döneminde süreçlerinizi nasıl belirlediniz?" sorusuna Akkol’un yanıtı şöyle oldu:

"Zorluk diyemesem de, kolay olmayan tarafları var elbette. Koç Ailesi’nden başlayarak, CEO’muz, başkanlarımız, iş sağlığı güvenliği ekiplerimiz, bütün topluluğumuz bu süreçte bir araya geldik. Muazzam bir dayanışma ile kenetlendik. İnsan Kaynakları olarak öncelikle çalışma arkadaşlarımızı dinledik. İhtiyaçları doğru tanımlayabilmek için 30’a yakın 'persona' belirledik.

Topluluk genelinde maske ve dezenfektan süreçlerimizde hiç sorun yaşamadık. Hali hazırda da 8 milyonun üzerinde maske stokumuz var. Tüm altyapılarımız hazırdı ve evden çalışmaya çok hızlı geçtik. KoçAilem ile talep eden çalışma arkadaşlarımıza 5 GB internet hediye ettik. 30 bin kişi faydalandı. Tat, Sek ve Düzey’in ürünlerinde KoçAilem’e özel kampanyalarla 100 TL’lik alışverişe 50 TL’lik indirim sağladık."


- "5 bin TL’lik faizsiz finansal yardım paketi sunduk"


Akkol, Koç Topluluğu Spor Kulübü ile sabah 7’de başlayan ve gün boyu devam eden online spor dersleri başlattıklarını ifade ederek, Koç Akademi’yi çok yoğun kullandıklarını aktardı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100’üncü yılını KoçAilem Online Çocuk Şenliği ile kutladıklarını belirten Akkol, şunları kaydetti:

"Komşu Koçlu projemiz ile 1000’e yakın farklı ilçe grubu oluşturduk ve çalışma arkadaşlarımızın ihtiyaç olduğunda tanışmasalar bile birbirlerine, yaşlılarımıza, ailelerine destek olmasına vesile olduk. Çalışma arkadaşlarımızın merak ettiklerini sorabilecekleri bir WhatsApp hattı kurduk. Koç Holding Emekli ve Yardım Sağlığı Vakfı üzerinden 5 bin TL’lik faizsiz finansal yardım paketi sunduk, 15 bin arkadaşımız yararlandı. Bizim işletmelerimizin en önemli farklarından biri teknoloji kullanımıdır. Yapay zekâ destekli kamera teknolojileri ile filyasyon uygulamasını devreye aldık. Vaka çıkması durumunda geriye dönük olarak kiminle temas edildiğini hızlı şekilde belirleyebiliyoruz.

Metal sektöründeki işveren sendikamız MESS ile sosyal mesafenin korunup korunmadığını, riskleri analiz eden bir ürün geliştirdik. Arzu eden şirketlerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın hizmetine sunacağız. Özetle şöyle diyebilirim. Sabah 7, akşam 21 arasında evdeki, ofisteki, sahadaki çalışma arkadaşlarımıza dokunacak bin 500’ün üzerinde uygulama hayata geçirdik."


- Koç Akademi yıl sonuna kadar tüm Türkiye’nin erişimine açık olacak

Akkol, 12 binden fazla içeriği ile online eğitim platformu Koç Akademi’yi pandemi döneminde Türkiye’nin erişimine açmalarının büyük ilgi gördüğünü de belirterek, "Koç Akademi’yi 2 aylığına açmıştık ancak çok kısa bir sürede 8 milyondan fazla kez görüntülendi. Yıl sonuna kadar platformumuzu tüm ülkemizin kullanımına sunmaya devam edeceğiz." bilgisini verdi.

Yeni devreye alacakları "kan paylaşım platformunu" da ilk kez duyuran Özgür Burak Akkol, şöyle devam etti:

"Aslında bu projeye pandemi öncesinde başlamıştık. Pandemi ihtiyacı körükledi. KoçAilem ile kan bağışı süreçlerini sahipleneceğiz. Bir ihtiyaç olduğunda tüm çalışma arkadaşlarımızın KoçAilem mobil uygulaması üzerinden erişebileceği konum bazlı bir teknoloji olacak. Çalışma arkadaşlarımızın ve ailelerinin, bayilerimizin, emeklilerimizin hem ihtiyaç olduğunda kan bağışı yapabilecek diğer Koçlulara ulaşabilecekleri, hem de gönüllülük esasına dayalı şekilde bağışçı olmak isteyenlerin isterlerse bağışçı olabilecekleri bir uygulamayı hayata geçiriyoruz."

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