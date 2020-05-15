MERSİN - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Mersin'e getirilen 173 tarım işçisi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurtlarda gözlem altında tutulacakları Adıyaman'a gönderildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve ilgili bakanlıkların ortak çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında gemiyle Mersin Limanı'na getirilen vatandaşlar, sağlık kontrollerinin ardından otobüslere bindirildi.
Vatandaşları taşıyan otobüsler, polis ve AFAD ekipleri eşliğinde Adıyaman'a gitmek üzere yola çıktı.
Otobüslerdeki görevlilerde koruyucu kıyafet, maske ve eldiven bulunduğu görüldü.
Vatandaşlar, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak.