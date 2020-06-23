GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Kızlarının mutluluğu için büyükşehri terk edip köy hayatını seçtiler

İstanbul'daki hayatlarını 'Kızımız doğayla iç içe yaşasın' diye bırakıp 3 yıl önce Antalya'da bir köye yerleşen Patus çifti, bugün 200 tavuğun olduğu çiftliklerinde ayda 4 bin yumurta üretiyor - Zehra Patus: "Şimdi daha mutlu bir hayatımız var. Devlet d

Kızlarının mutluluğu için büyükşehri terk edip köy hayatını seçtiler
35 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

ANTALYA - ORHAN ÇİÇEK - İstanbul'un şehir hayatından sıkılıp kızlarının doğayla iç içe büyümesi için yaklaşık 3 yıl önce Antalya'daki bir köye yerleşen çift, 200 tavuğun olduğu çiftlikte mutlu yaşıyor.

Sercan ve Zehra Patus çifti, İstanbul'da 2011 yılında evlendi. Çiftin hayatı bugün 4 yaşında olan kızları Şevval'in dünyaya gelmesiyle değişti.

İstanbul'un kalabalığından uzaklaşan Patus çifti, "Kızımız doğal hayat yaşasın." düşüncesiyle 3 yıl önce Antalya'nın Kumluca ilçesi Altınyaka Yaylası'na yerleşti.

Şehir hayatının keşmekeşinden sıyrılıp köy hayatının sakinliğinde küçük kızlarını büyütmeye başlayan çift, burada küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine başladı.

İstanbul'un yorucu ve stresli hayatını geride bırakan çift, daha sonra kümes hayvancılığına yöneldi. Girişimcilikleriyle örnek olan Patus çifti, "Kızımız doğal hayat yaşasın." diye geldikleri köyde bugün 200 tavuğun bulunduğu, ayda 4 bin yumurta üretilen bir çiftliğe sahip olup kendi işlerini kurdu.

Yaklaşık bin metre rakımlı yaylada, tabiatla iç içe mutlu bir yaşam süren Patus çiftinin şimdiki hayali ise kızlarına daha iyi bir gelecek hazırlayabilmek için kurdukları çiftliği büyütmek. Bunun için hazırlık yapan Patus çifti, Tarım ve Orman Bakanlığının hayvancılık desteklemelerinden yararlanmayı planlıyor.

- "Aldığımız karardan pişman olmadık"

Hayatının değişim sürecini AA muhabirine anlatan Zehra Patus, daha iyi bir işi ve yaşamı İstanbul'da değil, köyde bulduğunu söyledi.

Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Meslek Yüksekokulu Makine Resim Konstrüksiyon Bölümünden mezun olduğunu belirten Patus, İstanbul'daki bir firmada uzun süre üç boyutlu modelleme uzmanı olarak çalıştığını anlattı.

O dönemde sanayide iş yeri bulunan eşiyle 2011 yılında evlendiğini aktaran Zehra Patus, 2016'da dünyaya gelen kızını İstanbul'un stresli şehir yaşamında büyütmek istemediğini, bu isteğini de eşiyle paylaştığını dile getirdi.

Köye yerleşme düşüncesine eşinin de sıcak bakmasıyla 3 yıl önce Antalya'ya geldiklerini ifade eden Patus, "Kızımın doğumu ile hayatımızı değiştirecek önemli bir karar aldık. Kızımızı her şeyin doğal olduğu bir ortamda büyütmek istedik. Bu kararımızda da hiç pişmanlık yaşamadık. Şimdi daha mutlu bir hayatımız var. Devlet desteği alabilirsek çiftliğimizi daha da büyütmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Yaylaya yerleştikten sonra mesleğini bıraktığını, sadece tavuklar ve hayvanlarla uğraştığını belirten Patus, kendisinin köyde büyüdüğü için hiç zorlanmadığını, kolay uyum sağladığını ifade etti. Ancak eşinin İstanbul'da doğup orada yaşadığını belirten Patus, "Eşim ilk zamanlar çok zorlandı ama o da alıştı. Kızım ise burada çok mutlu, zaten hayalimiz buydu." dedi.

Köyde iş imkanının olduğunu ve büyük şehirlere göçe karşı olduğunu vurgulayan Patus, köy hayatına sahip çıkılması çağrısında bulundu.

- "Kızımı mutlu görmek her şeye değer"

Sercan Patus da ilk yıl arkadaş çevresinden uzak kaldığı için uyum sorunu yaşadığı köy hayatına çabuk alıştığını ifade etti.

Köy yaşantısını sevdiğini dile getiren Patus, İstanbul'un yorucu trafiği ve temposunun kendilerini yorduğunu anlattı.

Temiz hava ve tabiatın tarif edilemez olduğuna değinen Patus, "Burada trafik sorunu yaşamıyoruz. Her yer yemyeşil, hava temiz. Herkes birbirini tanıyor, yardımcı oluyor. Aracınızı kilitleme ihtiyacı bile duymuyorsunuz. Kızım da hayvan sevgisi ile büyüyor. Kedisi var, köpeği var. Onu mutlu görmek her şeye değer. Tek sıkıntımız tavuklara musallat olan tilkiler. O da doğanın kanunu, onlara da alışıyoruz." şeklinde konuştu.

Çiftin 4 yaşındaki kızları Şevval'in ise tavuklara yem vermesi, köpeği ve kedisi ile oynaması, evin bahçesindeki ceviz ağacının gölgesinde çamur ve kum oynaması renkli görüntüler oluşturuyor. Annesinin yanında kümese ve hayvan ağılına giren küçük kız, keyifli anları ve mutluluğuyla dikkati çekiyor.







Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da narkotik operasyon!
Isparta'da halk otobüsleri için önemli duyuru
Gazete manşetleri: Korona yeni belirtilerle aramızda geziyor!
Kiracılar için yeni düzenleme geliyor!
KESTEL GARANTİ, ISPARTA’DA GÖZLER TFF’DE, KARAMAN BEKLEMEDE
Isparta son dakika haber: ​Çayboyu temizlendi
Kurbanlık vekalet ücretleri belli oldu
Esnek çalışma saatinin detayları belli oldu
DİKKAT! MASKE TAKMAYANA...
Bakan'dan kurbanlık hayvan açıklaması!
Süleyman Demirel Üniversitesinde video konferanslı mezuniyet töreni
Isparta'da arabadaki kişiyi öldürdüğünü itiraf etti
Ehliyet taşıma tarihe karışıyor
5 Maddede Koronavirüsü Bitirecek Formülü Açıkladı
Isparta'da (LGS ve YGS Sınavları Hakkında) kararlar alındı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama: Karneler erişime açıldı
Kredi kartında yeni dönem! TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
COFFEETOX ISPARTA'DA SADECE NANE LİMON AKTAR'DA
Son dakika haber: Isparta için yeni kararlar yayınlandı
Isparta'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı
Isparta'da trafik kazası! sürücü hayatını kaybetti
Isparta'daki hırsızlık olayını JASAT dedektifleri çözdü! yakalandılar
Bakan Koca tek tek açıkladı! İşte riskli iller ve koronavirüs vaka sayıları
Binlerce öğrenci bu haberi merakla bekliyordu
Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Demirel mezarı başında anıldı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA PERDE , ısparta su arıtma cihazıISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çocuk kreşi, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Ehliyet taşıma tarihe karışıyorEhliyet taşıma tarihe karışıyor19 Haziran 2020
Isparta'da (LGS ve YGS Sınavları Hakkında) kararlar alındıIsparta'da (LGS ve YGS Sınavları Hakkında) kararlar alındı19 Haziran 2020
Isparta'da arabadaki kişiyi öldürdüğünü itiraf ettiIsparta'da arabadaki kişiyi öldürdüğünü itiraf etti19 Haziran 2020
Isparta'da trafik kazası: 2 yaralıIsparta'da trafik kazası: 2 yaralı17 Haziran 2020
Son dakika haber: Isparta için yeni kararlar yayınlandıSon dakika haber: Isparta için yeni kararlar yayınlandı18 Haziran 2020
Kredi kartında yeni dönem! TBMM Genel Kurulunda kabul edildiKredi kartında yeni dönem! TBMM Genel Kurulunda kabul edildi19 Haziran 2020
Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Demirel mezarı başında anıldıDokuzuncu Cumhurbaşkanı Demirel mezarı başında anıldı17 Haziran 2020
Isparta'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralıIsparta'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı18 Haziran 2020
Binlerce öğrenci bu haberi merakla bekliyorduBinlerce öğrenci bu haberi merakla bekliyordu18 Haziran 2020
Isparta'da trafik kazası! sürücü hayatını kaybettiIsparta'da trafik kazası! sürücü hayatını kaybetti18 Haziran 2020
Isparta'daki hırsızlık olayını JASAT dedektifleri çözdü! yakalandılarIsparta'daki hırsızlık olayını JASAT dedektifleri çözdü! yakalandılar18 Haziran 2020
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama: Karneler erişime açıldıMilli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama: Karneler erişime açıldı19 Haziran 2020
Bakan Koca tek tek açıkladı! İşte riskli iller ve koronavirüs vaka sayılarıBakan Koca tek tek açıkladı! İşte riskli iller ve koronavirüs vaka sayıları18 Haziran 2020
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'den Demirel'i anma mesajıBelediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'den Demirel'i anma mesajı17 Haziran 2020
COFFEETOX ISPARTA'DA SADECE NANE LİMON AKTAR'DA COFFEETOX ISPARTA'DA SADECE NANE LİMON AKTAR'DA 18 Haziran 2020
Vali Hasan Şıldak, Burdur'a veda ettiVali Hasan Şıldak, Burdur'a veda etti17 Haziran 2020
5 Maddede Koronavirüsü Bitirecek Formülü Açıkladı5 Maddede Koronavirüsü Bitirecek Formülü Açıkladı19 Haziran 2020
Alanya'da 4 kilo esrar, 151 kök Hint keneviri ele geçirildiAlanya'da 4 kilo esrar, 151 kök Hint keneviri ele geçirildi17 Haziran 2020
​Sağlık ocağını zemin kata taşıdı, vatandaş için zoru kolaylaştırdı​Sağlık ocağını zemin kata taşıdı, vatandaş için zoru kolaylaştırdı18 Haziran 2020
Isparta Valisi Seymenoğlu Halı Saha İşletmecileriyle GörüştüIsparta Valisi Seymenoğlu Halı Saha İşletmecileriyle Görüştü19 Haziran 2020