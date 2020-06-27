Kimliğini kaybeden öğrenci polisin yardımıyla YKS'ye yetişti HATAY - Hatay'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumuna girmek için sınav merkezine gelen ancak kimliğini kaybettiği için binaya alınmayan öğrenciye polis ekipleri yardım etti.Öğrenci İrem Soysal, sınava girmek için Dörtyol An