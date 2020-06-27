HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu öncesinde kimliğini evde unutan öğrencinin imdadına polis yetişti.

Öğrenci Mevlüt Can Kaya (20), sınava girmek için Dörtyol ilçesindeki Karahasan Paşa Ortaokuluna geldi.

Kimlik kartı yanında olmadığı için sınava giremeyeceği belirtilen Kaya'ya okulda görevli yunus ekipleri yardımcı oldu.

Yunus motosikletiyle Ocaklı Mahallesi'ndeki evine götürülen Kaya, kimliğini aldıktan sonra ekiplerce sınava yetiştirildi.

Son dakikada sınava yetişen öğrenci Kaya, polislere teşekkür etti.