ANTALYA - Kepez'de belediye ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında camilerde dezenfekte çalışması gerçekleştiriliyor.

Kepez Belediyesinden yapılana açıklamaya göre, camilerin kontrollü olarak 29 Mayıs'ta ibadete açılma kararının ardından ilçede bulunan tüm camilerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına başlandı.

Mobil dezenfekte ekipleri berber, kuaför, muhtarlıklar ve aile sağlığı merkezlerinden oluşan dezenfekte programlarına ilçedeki 157 camiyi de ekledi.



Kentteki tüm camiler önce belediyenin temizlik ekipleri tarafından titizlikle temizleniyor, ardından ikişer kişiden oluşan 6 dezenfekte ekibi camilerin içinde dezenfekte gerçekleştiriyor.

Öğlen ve ikindi namazlarında açık olacak camilerde tedbirlerini sürdüren ekipler, 29 Mayıs öncesinde ilçedeki tüm camilerdeki temizlik ve dezenfekte işlemini tamamlamayı hedefliyor.