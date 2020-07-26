ANTALYA - Kepez Belediyesi, Dokuma Park'taki "Bir Zamanlar Antalya Müzesi" projesiyle Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından düzenlenen 2020 yılı Müze Özendirme Yarışması'nda "Kent Müzeleri Ödülü"nü aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tarihi ve kültürel mirası koruyan belediyelerin ödüllendirildiği yarışmanın dereceye girenleri, İstanbul The Green Park'ta düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

TKB'nin Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Projesi ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması çatısı altındaki 2020 yılı Müze Özendirme Yarışması'nda, Kepez Belediyesi, Dokuma Park'taki "Bir Zamanlar Antalya Müzesi" ile kent müzeleri kategorisinde ödüle layık görüldü.

Kepez Belediyesinin ödülünü meclis üyesi Nejat Ateş, TKB Başkanı ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'den aldı.