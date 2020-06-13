İSTANBUL - Keçiören Belediyesi, Ankara ve Keçiören’i etkisi altına alan kuvvetli sağanak yağış sonrası zarar gören ev, bodrum katı, iş yerleri, kamu kurum ve kuruluşlarında temizlik çalışması gerçekleştirdi.



Keçiören Belediyesi açıklamasına göre, Ankara ve Keçiören’de medyana gelen şiddetli yağış sonrası zarar gören vatandaşlara yardım eli uzatan Keçiören Belediyesi bu kapsamda, 34 ev, 29 iş yeri, 46 kapalı otopark ve garaj, 21 sosyal tesis ile kamu kurum ve kuruluşlarında temizlik çalışması yürüttü.



Yaşanan sel ve taşkın sonrası özellikle alt katlarda ikamet eden vatandaşların evleri ve eşyaları temizlenerek toplamda 130 noktada çalışma yapıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Doğanın dengesi bozuldukça mevsimlerde yaşanan değişiklikler beraberinde sağanak yağış, sel ve taşkın gibi olumsuzlukları da beraberinde getiriyor. Bizler doğamıza, şehrimize ve canlılarımıza sahip çıkarak bu dengeyi korumakla yükümlüyüz. Rabbim ülkemizi, devletimizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.





- "Temizlik desteği devam edecek"





Başkan Altınok, sağanak yağışın sona ermesiyle birlikte Keçiören Belediyesi temizlik ekibinin tam kadro görev yaptığını, aynı zamanda ilçedeki 180 cadde ve sokakta yağmur birikintilerinin de temizlendiğini dile getirdi.



Selden zarar gören tüm ev ve iş yerlerine temizlik desteğini sürdüreceklerini de belirten Altınok, "Vatandaşımızı hiçbir zaman mağdur etmedik. Her bir insanımızın elinden tutacak hizmet aşkına ve gönül derinliğine sahibiz. Hemşehrilerimiz müsterih olsunlar." değerlendirmesinde bulundu.

