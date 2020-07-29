GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Keçiören Belediyesi'nden 2020'de spora 50 milyon TL'lik yatırım

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: - "Bu yıl spora yaptığımız yatırım 50 milyon TL’dir. Yeni yürüyüş yolları, bisiklet yolları, halı sahalar ve diğer spor alanlarımız da bunun içerisindedir" - "Gençlik ve Spor Bakanımızın talimatlarıyla Spor Toto T

Keçiören Belediyesi'nden 2020'de spora 50 milyon TL'lik yatırım
23 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

ANKARA - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, bu yıl spora yaptıkları yatırımın 50 milyon TL değerinde olduğunu belirterek ilçeye çok amaçlı, 10,5 milyon TL değerinde bir spor merkezi daha inşa edeceklerini kaydetti.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından Kalaba Mahallesinde inşa edilen ve içerisinde basketbol sahası ve halı saha bulunan Fırat Çakıroğlu Parkı’nın açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Keçiören Belediye Başkanı Altınok, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, MHP Keçiören İlçe Başkanı Arif Aksu, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


- "Cumhuriyet Kulemizin açılışını 2021’de yapacağız"


Açıklamada, törendeki konuşmasına yer verilen Turgut Altınok, "Keçiören'de hizmetler tam gaz devam ediyor. Kalaba Kent Meydanımızı dünyanın en güzel meydanı yapıyoruz. Burada ses, ışık ve müzik gösterisi yapacağız. Aynı zamanda burayı bir bitki cenneti yapacağız. Böylesine bir güzel eseri başkentimize ve Keçiören’imize kazandırmış olacağız. Cumhuriyet kulemizin ihalesini de yaptık, onun da yapımına devam ediyoruz. Rabbim nasip ederse 2021 yılında da kulemizin açılışını gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.


- "Halı sahaları ücretsiz yapacağız"


Altınok, Keçiören’in birçok noktası için hazırlanan projelerin yapımına başlandığını, yeni projelerin ise ihale aşamasında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şehrimizin her bir köşesine birçok hizmet için ihalelerimizi yapıyoruz. Projelerimize bir yandan başladık bir yandan da yenilerini hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımızın talimatlarıyla Spor Toto Teşkilatı ile bir protokol imzaladık ve Keçiören'e çok amaçlı 10,5 milyon TL'lik yeni bir spor merkezi kuracağız. Bu spor tesisimiz için imzaları attık. Bağlum Stadı ise ihale aşamasında. Profesyonel liglerin de yapılabileceği çok amaçlı bir stadyumu da yine kentimize kazandıracağız. Bu yıl spora yaptığımız yatırım 50 milyon TL’dir. Yeni yürüyüş yolları, bisiklet yolları, halı sahalar ve diğer spor alanlarımız da bunun içerisindedir. İlçemizde halı sahaları ücretsiz yaparak çocuklarımızın ve gençlerimizin hizmetine sunacağız. Keçiören daha güzel, daha temiz ve daha güvenli olacak."


- "Biz dezenfektanı 17 TL’ye mâl ederek ürettik, başkaları 74 TL’ye satın aldı”


Turgut Altınok, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Keçiören Belediyesi olarak topyekûn çalışma yürütüldüğüne, maske ve dezenfektan üretimi ve dağıtımı ile de vatandaşın her zaman yanında olunduğuna dikkati çekerek, şu bilgileri aktardı:

"Bu yıl kurban kesim alanımızı faaliyete geçirmedik. Çünkü pandemi sürecinde sosyal mesafenin korunması çok önemli. Bu alanlarda bunu sağlamak güç olacağından 15 semt pazarımızı kurban kesim alanı olarak hizmete sunduk. Burada asıl amacımız insanlarımızın sağlığını korumaktır. Sağlığı korumak farzdır. Semt pazarımızda temizlik, sosyal mesafe alanlarının korunması gibi hususları da kontrol edeceğiz. Bu virüs atom bombasından daha tehlikeli. Temizlik, maske ve mesafe kurallara uymamız lazım. Dünyada pandemi patlak verdikten sonra Türkiye’de ilk maske üretimi yapan belediye Keçiören Belediyesi'dir. İlk dezenfektan üretimi yapan belediye de yine Keçiören Belediyesi'dir. Maske para ile satılmadığından biz ürettiğimiz maskelerinizi her gün çarşıda, pazarda, sokaklarda vatandaşlarımıza dağıttık. Bu süreçte dezenfektanın litresi 70 ila 80 liraya çıktı, biz litresini 17 lira maliyetle ürettik. Ama bunu birçok belediye 74 liraya aldı."


- "Kimi dağda, kimi bağda, biz vatandaşımızın arasındayız"


Geçmişte olduğu gibi bugün de vatandaşın arasında olmayı sürdüreceğini belirten Altınok, şöyle devam etti:

"Sosyal medyada yazılıp çiziliyor, birçok belediye başkanımız vatandaşın arasında yok. Vatandaşın derdi nedir, problemi nedir, talebi nedir bilen yok. Herkes canını kurtarma sevdasıyla kimi bağda kimi dağda. Onlara da saygı duyarız ama Altınok, gece gündüz demeden sokaklarda, vatandaşın arasında, onların sağlığı için üzerine düşeni yapmaya devam ediyor. Bende mesai mefhumu yoktur. Cumartesi ve pazar da aralıksız çalışırım. Kamu kurumlarımız zor zamanlarda vatandaşımızın yanında olmalı. 'Pandemi var kapıya kilit vurduk, arazi olalım, canımızı kurtaralım' gibi bir anlayış söz konusu olamaz. Vatandaşın canını kim kurtaracak diye düşünmemiz lazım."

Keçiören Belediye Başkanı Altınok, konuşmasında parka ismi verilen Fırat Çakıroğlu için de bir parantez açarak, "Parkımıza Fırat Çakıroğlu ismimi verdik. Fırat Çakıroğlu ülkesi devleti milleti için sevdaları olan, Ege Üniversitesinde okuyan bir gencimizdi. Fırat Çakıroğlu'nun bir anısı var ki, arkadaşlarına, 'Gün gelecek benim adımı Türkiye duyacak, benim adım yaşayacak' diyor. Olacaklar kalbine doğmuş. Biz de şehidimizin ismini parkımızda yaşatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’nun Kurban Bayramı Mesajı
Isparta'da Arefe Günü nerelerde pazar kurulacak?
Isparta'da Yayla Şartlarında Örtü altı Yetiştiriciliğinde Hasat Başladı
Haber:Isparta il jandarma komutanı değişti
Isparta'da Kurban Bayramında Alınacak Önlemler
Isparta'da vatandaşa büyük kolaylık buçuklarda otobüs kalkıyor
Isparta'da ITSO’dan Esnaflara Tam Destek
Isparta'da rakipsiz tadıyla lokum gibi çiğköfteler Nilgün Usta'da
Tüm kullan at ürünler ve dezenfektan için Isparta'da Via Kağıt ve Ambalaj
Eğirdir Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede yaşamını yitirdi
EN TATLI BAYRAM ALIŞVERİŞİNİN ADRES SEDAT ÖZ GURME!
Son dakika: İçişleri 81 il valiliğine gönderdi! Kurban Bayramı için yeni tedbirler...
UYGUN AVM ISPARTA BUGÜN HİZMETE AÇILDI
Lavanta bahçesinde bulduğu altınları TSKGV'ye bağışladı
En Güzel Kokulu Mor Hasat Devam Ediyor! Isparta lavantası için yeni gelişme
Isparta'daki trafik canavarına ceza yağdı! ehliyeti alınmasına rağmen...
Isparta'da otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü
Isparta'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Bakan esnafa müjdeyi verdi! borçlara 3 ay erteleme
​Ayasofya’yı Isparta gülü kokusu saracak! tonlarca gülsuyu yola çıktı
Isparta'da ormanlık alanda yangın çıktı! Uçaklar ve helikopterler ile müdahale edildi
Isparta'da SDÜ kaç öğrenci alacak? kontenjan belli oldu
Isparta jandarmadan tarihi eser ve silah ticareti operasyonu!
Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiren kararlar alındı
DURAL YAPI'DAN ANAHTAR TESLİMİ BOYA VE TADİLAT İŞLEMLERİ
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA cam balkon, ISPARTA PERDE , ısparta su arıtma cihazıISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çocuk kreşi, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiren kararlar alındıIsparta'da yaşayan herkesi ilgilendiren kararlar alındı23 Temmuz 2020
Isparta'da ormanlık alanda yangın çıktı! Uçaklar ve helikopterler ile müdahale edildiIsparta'da ormanlık alanda yangın çıktı! Uçaklar ve helikopterler ile müdahale edildi23 Temmuz 2020
UYGUN AVM ISPARTA BUGÜN HİZMETE AÇILDIUYGUN AVM ISPARTA BUGÜN HİZMETE AÇILDI25 Temmuz 2020
Eğirdir Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede yaşamını yitirdiEğirdir Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede yaşamını yitirdi26 Temmuz 2020
DURAL YAPI'DAN ANAHTAR TESLİMİ BOYA VE TADİLAT İŞLEMLERİDURAL YAPI'DAN ANAHTAR TESLİMİ BOYA VE TADİLAT İŞLEMLERİ22 Temmuz 2020
Isparta'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldüIsparta'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü23 Temmuz 2020
Isparta'da SDÜ kaç öğrenci alacak? kontenjan belli olduIsparta'da SDÜ kaç öğrenci alacak? kontenjan belli oldu23 Temmuz 2020
Isparta'daki lavanta bahçelerini gezip hayran kaldılar!Isparta'daki lavanta bahçelerini gezip hayran kaldılar!23 Temmuz 2020
Isparta jandarmadan tarihi eser ve silah ticareti operasyonu!Isparta jandarmadan tarihi eser ve silah ticareti operasyonu!23 Temmuz 2020
​Ayasofya’yı Isparta gülü kokusu saracak! tonlarca gülsuyu yola çıktı​Ayasofya’yı Isparta gülü kokusu saracak! tonlarca gülsuyu yola çıktı23 Temmuz 2020
Bakan esnafa müjdeyi verdi! borçlara 3 ay ertelemeBakan esnafa müjdeyi verdi! borçlara 3 ay erteleme23 Temmuz 2020
“Esnafına Sahip Çık” Kampanyasına Borsamız Başkanı Ahmet Adar’dan Tam Destek“Esnafına Sahip Çık” Kampanyasına Borsamız Başkanı Ahmet Adar’dan Tam Destek23 Temmuz 2020
Isparta'daki trafik canavarına ceza yağdı! ehliyeti alınmasına rağmen...Isparta'daki trafik canavarına ceza yağdı! ehliyeti alınmasına rağmen...24 Temmuz 2020
Son dakika: İçişleri 81 il valiliğine gönderdi! Kurban Bayramı için yeni tedbirler... Son dakika: İçişleri 81 il valiliğine gönderdi! Kurban Bayramı için yeni tedbirler... 25 Temmuz 2020
En Güzel Kokulu Mor Hasat Devam Ediyor! Isparta lavantası için yeni gelişmeEn Güzel Kokulu Mor Hasat Devam Ediyor! Isparta lavantası için yeni gelişme24 Temmuz 2020
EN TATLI BAYRAM ALIŞVERİŞİNİN ADRES SEDAT ÖZ GURME!EN TATLI BAYRAM ALIŞVERİŞİNİN ADRES SEDAT ÖZ GURME!25 Temmuz 2020
Lavanta bahçesinde bulduğu altınları TSKGV'ye bağışladıLavanta bahçesinde bulduğu altınları TSKGV'ye bağışladı24 Temmuz 2020
Isparta'da otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldüIsparta'da otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü23 Temmuz 2020
120 milyon kg evsel atık toplandı, 850 ton tıbbi atık da bertaraf edildi120 milyon kg evsel atık toplandı, 850 ton tıbbi atık da bertaraf edildi23 Temmuz 2020
Isparta'da Kurban Bayramında Alınacak ÖnlemlerIsparta'da Kurban Bayramında Alınacak Önlemler28 Temmuz 2020