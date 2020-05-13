İSTANBUL - Keçiören Belediyesi, 11 Mayıs Pazartesi günü kepenk açan berber, kuaför ve güzellik salonlarına kendi öz kaynaklarıyla ürettiği maske, dezenfektan ve kolonyadan oluşan hijyen kitini dağıtmaya devam ediyor.



Keçiören Belediyesi’nin açıklamasına göre, aynı zamanda talep eden esnafların dükkanlarını da dezenfekte eden belediye ekipleri yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleyi sürdürüyor.



- "Yeni normalleşme kararları için hazırlıklar devam ediyor"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kovid-19 salgını sürecinde normalleşmeye destek vermek için tüm birimlerin seferber edildiğini, devletin ve hükümetin alacağı yeni normalleşme kararları için ise hazırlıkların devam ettiğini dile getirdi.



- "Esnafın ve vatandaşın yanında olacağız"



Altınok, yeni normalleşme takvimi kapsamında 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşlara tanınan sokağa çıkma iznine ilişkin de değerlendirmede bulunarak şunları kaydetti:



"Risk grubunda bulunan 65 yaş üzeri ve taşıyıcı olma ihtimalleri yüksek olan 20 yaş altı gençlerimize ve çocuklarımıza tanınan sokağa çıkma izninin bulunduğu günlerde maske ve dezenfektan dağıtımı yapıyoruz. Yine çocuklarımızın çok özlediği parklarımızı dezenfekte ederek onların sağlıklı bir şekilde kullanımına hazırlıyoruz. Yeni açıklanacak normalleşme programı kapsamında gerek esnaflarımızın gerekse evlerinde kalarak büyük sorumluluk örneği gösteren vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz."







