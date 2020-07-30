ANKARA - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında tüm İslam alemine barış, huzur ve sağlık temennisinde bulundu.

Mesajında, İslam aleminde yaşanan kan ve gözyaşının biran önce durmasını dileyen Altınok, "Bütün değerli hemşehrilerimizin ve Türk İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Bu güzel bayramın bayram gibi yaşanmasını, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize vesile olmasını, saygı, sevgi ve muhabbetimizin artmasını yürekten ve gönülden temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Altınok, Orta Doğu'da yaşananlara işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bayram geldi ancak bir taraftan Orta Doğu'da Müslüman kanı oluk oluk akıyor. Çoluk çocuk demeden masum ve mazlum insanlar öldürülüyor. Bu anlamda insanlık sınıfta kaldı, dünya sınıfta kaldı. Emperyalizmin güç denemeleri ve petrol hırsları binlerce, milyonlarca insanı vatanından ve evinden etti. Denizlerde, dalgalar arasında boğulup ölen binlerce insan bu vahim tabloyu bir kez daha ortaya koydu. İnsanlar mezarsız olarak ebediyete irtihal etmek durumunda bırakıldı. Bu anlamda Kurban Bayramı kardeş kanının ve vahşetin bir an önce durmasına, İslam aleminin silkinip kendine gelmesine, Müslümanların İslam'ı gerçek anlamda yaşamasına vesile olsun."

Şehit ve gazileri de yad eden Altınok, "Bizlere huzur içerisinde bayramlar yaşadığımız bu güzel toprakları vatan kılan, ülkemizi ülke yapan başta devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, geçmişten bugüne kadar vatanımız, devletimiz, milletimiz, bayrağımız ve dinimiz uğrunda şehadet şerbeti içen bütün yiğitleri ve kahramanları, aynı zamanda tüm geçmişimizi rahmet ve minnetle anıyorum." değerlendirmelerini yaptı.