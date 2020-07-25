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Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "Sonuna kadar Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: - "Sonuna kadar Azerbaycanlı kardeşimizin ve Azerbaycan devletinin yanındayız" - "Eğer birilerinin iteklemesi ile ve senaryosu ile bu işi yapıyorsa, bilsin ki gün gelir Ermenistan'ı oyun kurucuları da kurtaramaz"

Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "Sonuna kadar Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız"
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ANKARA - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 12 Temmuz'da Ermenistan’ın saldırısıyla Tovuz’da başlayan çatışmalarda Keçiören’in ve tüm Türkiye’nin Azerbaycan’ın yanında olduğunu belirtti.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi, 12 Temmuz'da Ermenistan saldırısı sonucu Tovuz bölgesinde başlayan çatışmalarda şehit olan Azerbaycan askerlerini anmak ve Azerbaycan’a destek vermek için bir program düzenledi. Kalaba Kent Meydanı’nda düzenlenen programa Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye-Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı Başkanı Aygün Attar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle Keçiörenli ve Azerbaycanlı vatandaşlar katıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok programda yaptığı konuşmasında, ‘Tek millet, iki devlet’ vurgusu yaparak, Türkiye’nin her zaman Azerbaycan’ın yanında olduğunu vurguladı.

Altınok, "Sonuna kadar Azerbaycanlı kardeşimizin ve Azerbaycan devletinin yanındayız. Ermenistan aklını başına almalı, kendi aklıyla iş yapıyorsa tükürdüğümüz tükürükte boğulur. Eğer birilerinin iteklemesi ile ve senaryosu ile bu işi yapıyorsa, bilsin ki gün gelir Ermenistan'ı oyun kurucuları da kurtaramaz. Her birimiz bir nefer, her birimiz birer askeriz. Bizler Karabağ’a gitmeye, Erivan'a kadar gitmeye hazırız, Ermenistan’ı boğarız." ifadelerini kullandı.


“Birliğimizi ve beraberliğimizi muhkemlemeliyiz”


İki devletin her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğunu da hatırlatan Altınok, şunları aktardı:

"Yirminci asırda tüm dünyanın gözü önünde Ermenistan Karabağ’ı işgal etmiştir. Azerbaycan toprağını işgal etmiş ve bir soykırım yapmıştır. Türkiye Cumhuriyeti devleti sonuna kadar Azerbaycan devletimizin yanındadır. Azerbaycan'a atılan gülle özümüze atılmış olan gülledir. Azerbaycanlı kardeşlerimizin ayağına batan diken bizim kalbimize batan dikendir. Soykırım yapıldığında, bunun soykırım olduğunu onaylayan ilk meclis kararını Keçiören Belediyesi almıştır.

Bu karar Azerbaycan’daki belediyelerden de önce alınmıştır. Rahmetli Haydar Aliyev diyor ki, ‘Biz bir millet iki devletiz”. Cumhuriyetimizin kuruluşunda, milli mücadelemiz döneminde Azerbaycanlı kardeşlerimizin çok desteği olmuştur. Azerbaycan'ın tarihi de mücadele ile doludur Bu mücadele orada da hiç bitmeyecek. Güçlü mücadele de birliğimizi ve beraberliğimizi muhkemlemekten geçiyor. Cumhurbaşkanımızın son açıklamaları da yine destekten daha fazlasıdır. Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız demiştir."

Altınok konuşmasında, 12 Temmuz'da Ermenistan’ın saldırısıyla Tovuz’da şehit olan Azerbaycan askerlerinin isimlerini de sıralayarak, "Askerlerinin önüne düşerek şehadet şerbeti içen kahraman Tümgeneral Polad Haşimov, Albay Ilgar Mirzayev, Binbaşı Namig Ahmadov ve Anar Novruzov, çavuşlar Ilgar Zeynalli ve Yaşar Babayev ve er Elçin Mustafazade’ye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Can Azerbaycan’a buradan yürekten ve gönülden desteklerimizi sevgilerimizi iletiyoruz. Azerbaycan devletimiz kıyamete kadar var olacaktır inşallah. İsmail Gaspıralı'nın ifade ettiği gibi 'Dilde, fikirde, işte birliği' sağladığımız gün dünyada yeni bir gündür. Dünya 5'ten büyüktür diyoruz ya, o beşin yanına altı ve yedi geliyor." açıklamasında bulundu.


“Türkiye menfaati için doğru işler yapıyor”

Başkan Altınok, Türkiye’nin kurulduğu günden bugüne kadar uluslararası güçlerle olan mücadelesine de işaret ederek şunlara değindi:

"Türkiye'nin her tarafı ateş, oyun kurucular var ama biz bu oyun kurucuları yola getiriyoruz, dize getiriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti menfaati ne ise bugün ve yarınlar için onun gereğini yapıyor. Yapılanlar çok doğrudur. Bugün bedel ödüyoruz ama bu bedeller yarın çok bedel ödememek içindir. Geleceğimize güvenle bakmak için güçlünün zayıfı ezmemesi için el ele, kol kola verelim. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizde bütün dünyanın üzerine çullanmasına rağmen yeniden bir ışık ve yıldız olarak kuruldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşlarını, o günden bugüne kadar bu vatanı bize vatan yapan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."


- Büyükelçi Hazar İbrahim: Fedakâr Turgut Başkana teşekkür ediyorum

Programda kürsüye çıkan Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Azerbaycan’a desteklerinden dolayı Başkan Turgut Altınok’a teşekkür ederek şunları aktardı:

"Turgut başkanımız bir hizmetkâr ama sadece hizmetkâr değil. Aynı zamanda bir gönül sevdalısı ve aynı zamanda bir fedakârdır. Hem kendi adıma hem de tüm Azerbaycanlılar adına gönülden ve samimi bir şekilde çok teşekkür etmek istiyorum. Başkanımızın Azerbaycan ile olan ilişkileri tarihe dayanıyor. Bugün Türkiye ve Azerbaycan tüm konularla birlikte dayanışma ve işbirliği içerisindedir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın ilham Aliyev Türkiye'nin olmadığı her yerde Türkiye'yi temsil etmiş ve kardeş Türkiye'yi savunmuştur. Bugün Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı hain saldırısında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve tüm Türkiye bizlerin yanında olmuştur. Biz bugün Azerbaycan'a karşı olan bir hamlede tek millet olarak hareket ettik."

Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım da Ermenistan’ın saldırdığı Tovuz bölgesinin stratejik önemine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Türkiye bugün Ermenilerin yapmış olduğu katliamından dolayı ayağa kalkmış durumda. Ermenilerin, 200 senedir Azerbaycan Türklerine yapmadıkları zulüm kalmadı. Ermenistan’ın saldırdığı Tovuz bölgesi önemli stratejik bir noktadır. Burası Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının ve diğer boru hatlarının geçtiği noktadır. Burası Türkiye için de can damarı olan bir bölge. Eğer bizler bu topraklarda şehitlerimizin kanlarını yerlerde bırakacak şekilde davranırsak ayıptır. Herkes şunu bilsin ki ne Azerbaycan 30 sene evvelki Azerbaycan ne de Türkiye 30 sene önceki Türkiye. Güçlü bir Türkiye ve güçlü bir Azerbaycan var."


- Kaymakam Bulut: Türk milletinde Gazi Mustafa Kemaller tükenmez

Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ise, "Türkiye Cumhuriyeti tüm komşularıyla barış ilişkisi içerisinde bir politika sürdürme gayesinedir. Ama Ermenistan ile olan ilişkilerimiz için bu şart, dağlık Karabağ bölgesindeki işgal ettiği topraklardan çekilmesi ve Azerbaycan bölgesindeki işgal ettiği topraklardan çekilmesi ile mümkün olacaktır. Eğer saldırgan davranış ve tutumlar da bulunmaya devam ederse bilsin ki Türk milletinde Gazi Mustafa Kemaller, Kafkas orduları komutanı Nuri paşalar, Kazım Karabekirler tükenmez." açıklamasında bulundu.





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