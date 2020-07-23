MERSİN - Sakarya Vali Yardımcılığına atanan Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Belediye Başkanvekili Sadık Altunok'u ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede veda ziyaretlerinde bulunan Emiroğlu, Altunok'la görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emiroğlu, Silifke'de görev yapmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Kısa bir görev süresi oldu ama Silifke halkıyla tanışma ve kaynaşma fırsatı buldum. Sıcakkanlı, misafirperver ve çalışkan bir halkla tanışmaktan, onlarla birlikte güzel bir yıl geçirmekten dolayı memnunum." ifadesini kullandı.

Altunok ise Emiroğlu'na yeni görevinde başarı diledi.