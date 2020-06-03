MERSİN - Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, ilçedeki Atakent ve Narlıkuyu sahilinde incelemelerde bulundu.

Emiroğlu, beraberinde Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Bülent Keskinsoy ile sahilde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Kaymakam Emiroğlu, burada yaptığı açıklamada ilçeye gelecek yerli ve yabancı misafirlerin Silifke’den memnun ayrılması için hiçbir aksaklığa meydan verilmemesini, herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Başkanvekili Altunok da sahillerde faaliyet gösteren esnafın denetiminin yanı sıra vatandaşlara da birtakım hizmetler sunduklarını belirti.

Bu yaz sezonunda koronavirüs salgını dolayısıyla belediye olarak daha duyarlı olacaklarını ifade eden Altunok, " Ülkemiz ve dünya üzerinde devam eden koronavirüs salgını nedeniyle hem sahillerimize gelen hem de ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın bu salgından korunması için öngörülen tedbirlerin uygulanmasında daha ısrarcı bir davranış sergileyeceğiz." dedi.











