MERSİN - Gümüşhane Kürtün Kaymakamlığına atanan Gülnar Kaymakamı Mustafa Ayvat için veda programı düzenlendi.

Kaymakam Ayvat, konuşmasında, ilçede görev yapmaktan onur duyduğunu belirterek yeni görev yerinde Gülnarlı hemşehrilerini ağırlamaktan mutluluk duyacağını kaydetti.

Herkesten helallik isteyen Ayvat, "Görev yaptığım süre zarfında mutlaka hata, kusur, eksikliklerim olmuştur. Bizler de her zaman görev yaptığımız ilçelerde, gerek özel yaşamımıza gerekse iş yaşamımıza katacağımız yeni tecrübeler ediniyoruz. Bu tecrübeleri edinirken eğer mesai arkadaşlarımızdan ve vatandaşlarımızdan biri veya birilerini üzdüysek herkesten haklarını helal etmelerini isterim. Benden yana eğer hakkım varsa sonuna kadar helal olsun." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar da birlikte güzel çalışmalar yaptıkları Kaymakam Ayvat'a yeni görev yerinde başarı diledi.