MERSİN - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Mersin'in Mut ilçesinde bahçelerde kayısı hasat eden kadın tarım işçileri, sıcak havaya rağmen sürdürdükleri zorlu mesaileriyle ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

Türkiye'nin sofralık kayısı üretiminin büyük bölümünün gerçekleştirildiği Mersin'in Mut ilçesinde, ürün hasadında çalışan kadınlar, sabahın ilk ışığıyla bahçelerin yolunu tutuyor.

Çukurova'nın sıcağına aldırış etmeden hummalı çalışma içerisine giren kadınlar, özenle topladıkları kayısıları kasalara yerleştiriyor.

Buradan alınan kayısılar önce ilçe haline götürülüyor, ardından kadınlar tarafından paketlendikten sonra yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor.

Günlerinin büyük bölümünü kayısı toplamayla geçiren kadınlar, kazandıkları parayla ev ekonomisine de katkıda bulunuyor.

- Kadın işçiler çalışmaktan memnun

İşçilerden Tuğba Çabuk, AA muhabirine, sabahın ilk ışığıyla çalışmaya başladıklarını söyledi.

Öğlene kadar kayısı topladıklarını dile getiren Çabuk, "İlçe haline getirilen kayısıları ambalajlıyoruz. Ev ekonomimize katkı sağlıyoruz. Eşlerimize yardımcı oluyoruz. Evde boş durmaktansa faydalı iş yapmak iyi oluyor. Günümüzü değerlendirmiş oluyoruz. Burada kadınlar yaz ve kış çalışır, boş durmayız." diye konuştu.

Yaklaşık 15 yıldır kayısı hasadı döneminde bahçelerde işçilik yapan Durdu Özdemir de çalışmanın güzel olduğunu belirterek, "Evimize katkımız oluyor. Vaktimizi de boşa geçirmemiş oluyoruz. Çalıştığımız için mutluyuz. Burada emek veriyoruz ve emeğimizin karşılığını alıyoruz. Eşimize destek oluyoruz. Sadece kayısı zamanında değil incir, erik, zeytin hasadında da çalışıyoruz. Buradaki işimiz bittiğinde ev işlerimizi yapıp çocuklarımızla ilgileniyoruz." ifadelerini kullandı.

Nesibe Yıldırım ise eğlenceli şekilde çalıştıklarını, kendisinin de paketleme yaptığını anlattı.

Yaz tatilini çalışarak geçirdiğini dile getiren Yıldırım, "Yeri geldiğinde arkadaşlarımıza yükleme zamanında yardımcı oluyoruz. Hep beraber çalışma içerisindeyiz. Buradan kazandığımla kendi ihtiyaçlarımı alıyorum." diye konuştu.

Gülbahar Şan ise sabah bahçede kayısı topladığını daha sonra da paketleme işinde çalıştığını dile getirerek, bundan mutluluk duyduğunu belirtti.