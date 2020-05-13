İSTANBUL - Kaspersky, fidye yazılımlardan korunmak amacıyla kullanıcıların çeşitli önlemler almasını öneriyor.

Kaspersky açıklamasına göre, fidye yazılımlar insanları ve şirketleri hedef almayı sürdürüyor.

Kaspersky araştırmasında, geçen yıl en etkili fidye yazılımı ailelerinin başında WannaCry'ın yer almaya devam ettiği belirlendi.

Fidye yazılımlarından etkilenenlerin yaklaşık üçte birini (yüzde 30) kurumsal kullanıcılar oluşturuyor.

Teknik açıdan bakıldığında çok gelişmiş bir tehdit olmasa da bu yazılımlar suçluların para kazanmak için iş süreçlerini durdurmasını sağlıyor.

Geçen yıl şirketlerin fidye yazılımları nedeniyle yaşadığı zarar; operasyonların aksaması, cezalar ve itibar kaybı nedeniyle oluşan maliyetler de dahil olmak üzere ortalama 1,46 milyon dolar oldu.

Bu yazılımların en dikkat çekici örneği olan WannaCry, Windows'taki kapatılmamış bir açıktan yararlanan EternalBlue isimli gelişmiş siber yöntemin yardımıyla yayıldı.

Bunun sonucunda WannaCry tüm dünyaya yayılan bir siber salgına dönüştü.



Çeşitli güvenlik önlemleriyle fidye yazılımlarından korunmak mümkün olabiliyor.

Kaspersky ve Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL), kurumları bu güvenlik önlemlerini almaya ve tehdidin halen canlı olduğunu gösteren son verilerin ışığında fidye yazılımlarına karşı güvenilir korumaya sahip olmaya çağırıyor.







- "Bilgi sahibi olmayan kullanıcılar fidye yazılımlarının hedefi olabilir"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky B2B Ürün Pazarlama Müdürü Sergey Martsynkyan, şirketlerin çalışmalarının aksaması veya itibar kaybı nedeniyle milyonlar kaybetmesine neden olan WannaCry salgınının fidye yazılımların geniş ölçekte neler yapabileceklerini gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu tehdit günümüzde de devam ediyor. Yeterli bilgi sahibi olmayan kullanıcılar bu yazılımların hedefi olabilir, ancak doğru güvenlik yaklaşımı ve önlemlerle fidye yazılımlarını kritik olmayan bir tehdit haline getirmek mümkün. 12 Mayıs Fidye Yazılımlarıyla Mücadele Günü'nün tüm dünyada şirketlere ve kullanıcılara fidye yazılımlarının yaşattığı zorlukların bir daha yaşanmayacağını müjdeleyeceğimiz bir gün olmasını diliyoruz."



Kaspersky, fidye yazılımlardan korunmak isteyen kurumlara şunları öneriyor:



"Çalışanlarınıza, basit birkaç adımla fidye yazılımlarından korunmanın mümkün olabileceğini anlatın. Güvenlik güncellemelerini çıkar çıkmaz mutlaka yükleyin. Yeni açıkları kapatmak için işletim sisteminizi ve yazılımları her zaman güncelleyin. Ücretsiz Şirketler İçin Kaspersky Anti-Ransomware Tool çözümünü deneyin.

Her zaman dosyalarınızın güncel yedek kopyalarını alın. Acil durumlarda bu verilere hızla erişebileceğinizden emin olun. Kurumsal bir cihaz şifrelendiğinde fidye yazılımı kullanmanın bir suç olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Saldırganların talep ettiği fidyeyi ödemeyin. Böyle bir durum yaşadığınızda yerel emniyet teşkilatına haber verin."