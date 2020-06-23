Kargoya verilen paketlerden kaçak sigara ve cep telefonları çıktı ADANA - Adana'da kargo firmasına verilen paketlerde gümrük kaçağı 1425 paket sigara ve 172 cep telefonu bulundu.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kargo firmasında sevkiyat için araca yüklenen paketler