OSMANİYE - AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Karatepe-Aslantaş Arkeolojik Alanı'nın UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmesinin kamuoyunda büyük heyecan yarattığını belirtti.



Durmuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Osmaniye ve Türkiye'nin önemli kültür miraslarından birisi olan yaklaşık 3 bin yıllık bir tarihe sahip Karatepe-Aslantaş Arkeolojik Alanı'nın listeye girmesinin tanıtım açısından önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

Bölgede ilk kazı çalışmalarının 1946 yılında başladığını, 1958 yılında da bölgenin milli park ilan edildiğini ifade eden Durmuşoğlu, "Müzede 1987 yılına kadar aralıklarla devam eden çalışmalar tekrar hızlandı ve bugün sergilenen eserler tek tek ayağa kaldırıldı. 24 Mayıs 2007 tarihinde de Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından Karatepe Aslantaş Müzesi içinde kurulan kapalı müze bölümü ziyarete açıldı." diye konuştu.



Durmuşoğlu, Karatepe-Aslantaş Arkeolojik Alanın ülke ve Osmaniye turizmine önemli katkılar sunacağını kaydetti.







