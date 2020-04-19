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Karatepe Aslantaş Arkeoloji Alanı "Türkiye'nin tanıtım yüzü" olmaya aday

UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Karatepe Aslantaş Arkeoloji Alanı, Osmaniye ve Türkiye'nin yeni tanıtım yüzü olmaya hazırlanıyor - Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık: - "Şu an koronavirüs nedeniyle müzemiz maalesef kapalı ancak virüs te

Karatepe Aslantaş Arkeoloji Alanı "Türkiye'nin tanıtım yüzü" olmaya aday
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OSMANİYE - MUZAFFER ÇAĞLIYANER - UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Karatepe Aslantaş Arkeoloji Alanı, Osmaniye ve Türkiye'nin yeni tanıtım yüzü olmaya hazırlanıyor.

Kadirli ilçesi sınırlarında bulunan ve asırlardır ayakta kalabilen Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi, yıl içinde yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Bölgede 1946 yılında başlayan kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılan alanda yapılan çalışmalar sonucu Geç Hitit döneminde yaşamış Adana ovası hükümdarı Asativatas dönemine ait yazıt, heykel ve o dönem insanlarının kullandığı aletler gün yüzüne çıkarıldı.

Bölgenin tarih açısından en büyük özelliği ise kazı çalışmaları sırasında bulunan ve önceleri tam çözülememiş olan Hitit hiyerogliflerinin okunmasına imkan sağlayan bir anahtarın bulunması oldu. Bulunan anahtar sayesinde dünya üzerinde Hitit yazıları çözülerek okunabilirken Anadolu'da milattan önce 2000 yılına kadar giden hiyeroglif yazıların tamamı bu anahtar sayesinde okunabildi.

2 bin 700 yıllık tarihi bölge için 2018 yılında Kadirli Kaymakamlığı ve Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı'nca (KA-VAK) UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması için çalışma başlatıldı ve hazırlanan rapor, Kültür ve Turizm Bakanlığına iletildi.

Yapılan çalışmalar sonucu Karatepe Aslantaş Arkeolojik Alanı'nın UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne Türkiye'den giren 5 kültür varlığından biri olması, kentte sevinçle karşılandı.

Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk açık hava müzesi olma özelliğini taşıyan Karatepe Aslantaş Açık Arkeolojik Alanı'nın 16 Nisan itibarıyla UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındığını anımsattı.

Bölgenin müze olarak dünyaya kazandırılmasında ve UNESCO listesine alınmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Arık, "Bu bölgede en çok emeği geçen ise 6 yıl önce kaybettiğimiz arkeolog Halet Çambel hocamızdır. Buranın ortaya çıkarılması ve bir müze haline getirilmesinde kendisinin çok büyük emeği olmuştur. Kendisini rahmetle anıyoruz." dedi.

Müzenin listeye alınmasının tanıtım açısından çok büyük bir fırsat olduğunu kaydeden Arık, "Şu an koronavirüs nedeniyle müzemiz maalesef kapalı ancak virüs tehlikesi ortadan kalktığında tüm yerli ve yabancı ziyaretçileri müzemize, ilçemize bekliyoruz." diye konuştu.

- "Hedefimiz asıl listeye alınmak"

Bölgenin UNESCO listesine alınması için sunulan projeyi hazırlayanlardan Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı (KA-VAK) Adana Şube Başkanı Emine Varmış da iki yıllık çalışmanın meyvesinin sonunda alınmaya başlandığını dile getirdi.

Karatepe Aslantaş'ı her mevkide anlatmak ve tanıtımını yapmak için yoğun çaba gösterdiklerini anlatan Varmış, "Yorucu ama zevkli bir çalışma oldu ama sonuç bizi çok sevindirdi. Hayalimizin ilk basamağını başardık. Hedefimiz şimdi UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne tam olarak girmektir." ifadelerini kullandı.

- Karatepe'nin yolculuğu 1934'de başladı

Karatepe-Aslantaş Arkeolojik Alanı'nın bulunma tarihinin 1939 yılına kadar uzandığını aktaran Varmış, bölgeyi Kadirli'de ilkokul öğretmenliği yapan birinin fark ettiğini ve onun sayesinde 1946 yılında ilk resmi kazıların başladığını belirtti.

Alman Arkeolog Prof. Dr. Bossert’in başkanlığında, içerisinde Prof. Dr. Halet Çambel’in de bulunduğu araştırma ekibi tarafından kazılara başlandığını ifade eden Varmış, şunları kaydetti:

"Halet Çambel’in 2010 yılına kadar süren özverili çalışmaları ile Karatepe-Aslantaş günümüze taşınmıştır. Karatepe-Aslantaş’ın, bulunduğu bölge 1958 yılında koruma altına alınarak milli park ilan edilmesiyle ve yapılan kazı çalışmalarıyla özgünlüğü ve bütünlüğünün korunarak bozulmadan günümüze ulaştırılmıştır. Kültürel peyzaj değeri taşıyan özel bir tasarım olarak inşa edilen koruma çatıları, döneminin mimari, toplumsal ve siyasal yapısını özgün şekilde ortaya koyması gibi özellikleri ile UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde olması için istenen kriterleri sağladığı uzmanlarca da kabul görmüştür."

Bölgenin geçici listeye alınmasının Kadirli ve Osmaniye'nin tanıtımı açısından çok önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Varmış, "2 bin 700 yıllık müzemiz, hem tarih hem de doğanın iç içe bulunduğu nadir yerlerden biri. Türkiye'den listeye alınmaya layık görülen 5 kültür varlığından biri olan Karatepe Aslantaş, inşallah hem kentimizin hem bölgemizin hem de ülkemizin tanıtım yüzü olacaktır. Biz de bölgenin daha fazla insana tanıtımını yapmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

UNESCO'nun kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirten AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu da Karatepe-Aslantaş'ın kalıcı listeye girmesi için çabalarının süreceğini kaydetti.

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