ANKARA - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze OSB Kavşağı-Gebze Kavşağı 42-44'üncü kilometrelerinde araç üst geçidi orta ayak imalatı çalışmaları nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım her iki yönde iki şerit olarak gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı-Kahramankazan Kavşağı 26-31'inci kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları sebebiyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer yönden kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Basın Ekspres yolunda Mahmutbey Kavşağı'ndan Çobançeşme Kavşağı'na gidiş istikametinde üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılarak ulaşım alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Köprülü Kavşağı-Yıldırım Kavşağı 0-13'üncü kilometreleri arasında hızlı tren çalışmaları kapsamında viyadük kiriş montajı çalışmaları dolayısıyla Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Horasan-Karakurt-Sarıkamış yolunun Karakurt mevkisinde yapımı tamamlanan Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması nedeniyle ulaşım alternatif güzergahlardan gerçekleştiriliyor.

Edirne-İstanbul yolunun 38-41'inci kilometreleri arasında yol bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Edirne yönünde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Seydişehir-Akseki yolunun 34-37'nci kilometreleri arasında patlatmalı kazı çalışması nedeniyle 12.00-17.00 saatleri arasında yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Giresun-Şebinkarahisar yolunun 11-12'nci kilometrelerinde yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolu şeklinde tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Turhal-Tokat yolunun 0-2'nci kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Siirt-Batman yolunun 61-64'üncü kilometreleri arasındaki Reşat Baysal mevkisinde Ilısu Barajı'nın su seviyesinin yükselmesi sebebiyle ulaşım yeni yapılan varyanttan iki yönlü sağlanıyor.







