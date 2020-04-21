Kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru Adana'da toprağa verildi ADANA - Kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru Tekin Tuturga (46), memleketi Adana'da toprağa verildi.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı kapsamında görevli iken kalp krizi sonucu vefat eden Adana Emniyet Müdü