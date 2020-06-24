KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'taki tarihi Kapalı Çarşı'nın cephe yenilemesi yapılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yaptığı açıklamada, tarihi Kapalı Çarşı'nın cephe yenilemesi için projelerinin hazırlandığını, kısa süre içerisinde çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

Türkiye'nin en büyük çarşıları arasında yer alan ve yaklaşık 500 yıldır canlılığını koruyan çarşı için önemli bir projeyi hayata geçireceklerini dile getiren Göngör, "Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi şehrimizin tarihi kimliğine uygun çalışmalar içerisinde olacağız. Bu kapsamda tarihi Kapalı Çarşımızda önemli çalışmalar gerçekleştirilmiş. Büyükşehir Belediyesi olarak bu çalışmaların devamı niteliğinde bir cephe iyileştirme projesi hazırladık. İyileştirme çalışmamızın proje ihalesini gerçekleştirdik." dedi.

Bölgenin ve şehrin dokusuna uygun bir çalışma hazırlandığına dikkati çeken Güngör, iş yeri sahipleri ve esnafla el birliği içerisinde çok güzel bir projenin hayata geçirileceğini kaydetti.

Cephe yenilemesinin, tarihi Kapalı Çarşı'nın Demokrasi Meydanı'na bakan cephesinde yapılacağı, görüntü kirliliğine sebep olan mevcut cephe ve tabelaların yerine bölgenin tarihi dokusunu yansıtan uygulamalar yapılacağı belirtildi.