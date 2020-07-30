Kahramanmaraş'taki ölümlü kavgaya karışan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı. Orhangazi Mahallesi Şehit Astsubay Zafer Oluk Caddesinde 28 Temmuz'da iki grup arasında çıkan ve 60 yaşındaki