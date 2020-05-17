Kahramanmaraş'taki kavgada bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta iki aile arasında çıkan kavgada bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı.Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde Taş ile Höçülü aileleri arasında 15 Mayıs'ta çıkan kavgada Muzaffer Taş'ı