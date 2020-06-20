KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 6 yıl önce evlerinde cesetleri yakılmış halde bulunan çiftin ölümüyle ilgili güvenlik kameralarıyla donatılmış bağ evinde yakalanan zanlı tutuklandı.

Merkez Onikişubat ilçesi Çınarpınar Mahallesi Musalı mevkisindeki bağ evinde, 19 Kasım 2014'de Ali (73) ve eşi Emine Demir'i (69) başlarına sert cisimle vurup sonra da yakarak öldürdüğü iddiasıyla aranan cinayet zanlısı Ahmet Karapınar'ın izini süren Cinayet Bürosu ekipleri, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yusuf Hacılı Mahallesi'nde bir bağ evine operasyon düzenledi.

Alınan bilgiye göre, kendisini başka isimle tanıtan Ahmet Karapınar'ın gerçek kimliği, parmak izinden belirlendi. Sorguya alınan zanlı, cinayeti işlediğini itiraf etti.

Zanlı ifadesinde, öldürdüğü çiftin evinin yakınındaki arazide tarihi eser aradıklarını, çiftin kendisini eve çağırdığını, aralarında tartışma çıktığını, her ikisinin de başlarına defalarca takozla vurarak öldürdüğünü söyledi. Daha sonra üzerilerine gaz lambasındaki gazı dökerek yaktığını anlattı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

2014 yılında meydana gelen olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, 12 Mayıs 2016'da, "canavarca hisle ve planlayarak öldürmek" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bu arada tutuklanan zanlının, 2001'de Muğla'da yine aynı yöntemle bir kişinin başını balyozla ezerek öldürdüğü ve cezaevinde yattığı da tespit edildi.