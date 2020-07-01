Kahramanmaraş'ta vinç üstünde evlilik teklifi KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir kişi, kız arkadaşının evinin önüne vinç ile gelerek evlilik teklifinde bulundu. Merkez Onikişubat ilçesinde yaşayan ve kız arkadaşına evlilik teklifi yapmak isteyen 23 yaşındaki İbrahim Sözen, vinç kiralayarak ark