Kahramanmaraş'ta uyuşturucu madde ticaretine 8 yıl 4 ay hapis cezası KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yargılanan bir kişi, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanık Hidayet Daş ve avukatı katı