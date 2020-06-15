Kahramanmaraş'ta tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.H.T. idaresindeki 46 ACK 750 plakalı otomobil ile A.O.D. yönetimindeki 80 GZ 384 plakalı tır, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun 16. kilometresinde ça