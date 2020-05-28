Kahramanmaraş'ta tartıştığı babası tarafından tabancayla vurulan kişi öldü KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde tartıştığını oğlunu tabancayla öldüren zanlı gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesi'nde yaşayan Fevzi G. (70) ile oğlu Özgür G. (42) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma ç