Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 3 yaralı KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta tarla alışverişindeki anlaşmazlıktan çıktığı iddia edilen silahlı ve bıçaklı kavgada baba ve oğlu ile bir kişi yaralandı. İddiaya göre, merkez Onikişubat ilçesi Dadağlı Mahallesi'nde Cuma Y. (47) ile Selim Y. (47)