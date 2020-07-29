Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 yaralı KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta çıkan kavgada tüfekle vurulan bir kişi ağır yaralandı. Merkez Onikişubat ilçesi Abdülhamithan Mahallesi'nde, Selahattin A. (32) ve eşi Ayşenur A. (28), bir apartmanda Mehmet Ç. (42) ile buluştu.Aralarında çıkan ta