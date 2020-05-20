Kahramanmaraş'ta serinlemek için gölete giren çocuk boğuldu KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bahçe sulamak için kullanılan gölete giren çocuk boğuldu.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Güblüce Mahallesi'nde Hüseyin Kaya (17), mahalle girişinde hayvan otlatırken serinlemek için bahçe sula