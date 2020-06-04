KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan tedbirler sonrası başlatılan normalleşme sürecinin ardından sanayi sitesinde yeniden hareketlilik başladı, ustalar ise yazlık bakım uyarısı yaptı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Yeni Sanayi Sitesi'nde, pandemi süreci sonrasında hareketlilik başladı. Sanayi ustaları, havaların ısınmasıyla birlikte otomobillere yazlık bakım uyarısı yaptı.

Yeni Sanayi Sitesi Teknik Makina Sanatkarları Odası Başkanvekili Mustafa Genç, yaptığı açıklamada, ''Klima bakımları, elektrik donanımları, motor yağı ve suyu, balata gibi rutin bakımlar yapılmalıdır. Eğer bunları düzenli olarak yaptırmazsak çeşitli sorunlarla karşılaşabiliriz.'' dedi.

Oto elektrikçi esnaflarından Fehmi Bekereci ise pandemi süreci sonrası yazlık bakımların da gelmesiyle işlerin hareketlendiğini söyledi.

Rutin kontroller ve yağ değişimleriyle ilgili hareketliliğin başladığını belirten oto tamircisi Doğan Şeker de "Bu süre içerisinde genel olarak kışlık lastiklerin yerine mevsimlik ya da yazlık lastikler takılmalı. Fren balataları kontrol edilmelidir. Antifriz ve yağ bakımları çok önemli. Hava, polen filtrelerine de dikkat edilmelidir." diye konuştu.

