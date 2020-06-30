Kahramanmaraş'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişi komşularını satırla yaraladı KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişi, komşusu çifti satırla yaraladı.Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi Gedik Sokağı'nda ikamet eden öğretmen Necati K. (63) ile komşuları Necati (60)