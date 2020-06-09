KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde polise mukavemet ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'ndeki Yediler İş Merkezi yakınlarında 2 grubun tartıştığı bilgisi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.

Alkollü olduğu öğrenilen kişiler, polis ekiplerine mukavemet gösterdi. Polis ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "görevli memura mukavemet, kasten yaralama, tehdit ve hakaret" suçlarından işlem başlatıldı.

Adliyeye sevk edilen ve 11 ayrı suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen H.D. (21) çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Y.D. (25) ve Y.P. (22) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca bu kişilere sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için toplam 9 bin 540 lira para cezası uygulandı.