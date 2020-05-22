Kahramanmaraş'ta oluşan hortum elektrik direği ve ağaçları devirdi KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde etkili olan hortum nedeniyle elektrik direği ve kavak ağaçları devrildi. İlçeye bağlı kırsal İğde Mahallesi Boğazkesen mevkisinde, etkili olan rüzgarın ardından hortum oluştu.Yaklaşık 2 dakika süren