KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta otobüse çarpan otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Metehan B. (24) idaresindeki 46 LD 359 plakalı otomobil, merkez Onikişubat ilçesi Batı Çevre Yolu Üniversite Kavşağı'nda önce refüje, ardından kırmızı ışıkta bekleyen şehir içi yolcu taşıyan sürücüsü öğrenilemeyen 46 BZ 630 plakalı halk otobüsüne çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Metehan B. araçta sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Metehan B'yi sıkıştığı yerden çıkardı.

Yaralanan Metehan B, 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayı duyarak olay yerine gelen Metehan B'nin babası olduğu öğrenilen bir kişi, kurtarma çalışmalarını gözyaşları içinde izledi.