Kahramanmaraş'ta kardeşler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta iki kardeş arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, merkez Onikişubat ilçesi Abdülhamithan Mahallesi'nde kardeşler Tahir E. (30) ile Serkan E. (32) tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya