Kahramanmaraş'ta itfaiyecilerin kurtardığı serçe "can suyu" ile yaşama tutundu KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir evin dış cephesinde mahsur kalan ve sıcaktan etkilendiği belirlenen serçe, itfaiye ekiplerince kurtarılıp verilen "can suyu" ile yaşama tutundu.Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Gazipaşa Mahallesi 29005 Sokak&#