Kahramanmaraş'ta inşaat iskelesi çöktü: 1 ölü, 1 yaralı KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, inşaat iskelesinin çökmesi sonucu işçilerden biri öldü, diğeri ağır yaralandı.Tufanpaşa Mahallesi'ndeki bir inşaatta sıva yapan Mustafa Karcı ile İsmail Cansever, iskelenin çökmesi sonucu 3. kat