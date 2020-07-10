Kahramanmaraş'ta cinayet KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada bir kişi tüfekle öldürüldü.Alınan bilgiye göre, iddiaya göre, Recep D. (50), Güneşli Mahallesi Şirinevler Sokak'taki husumetlisi Mesut Y.'nin (58) evine gitti