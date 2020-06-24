Kahramanmaraş'ta çıkan taşlı sopalı kavgaya karışan 8 kişi gözaltına alındı KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta, 2 grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgaya karışan 2'si kadın 8 kişi gözaltına alındı.Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartış