Kahramanmaraş'ta Ceyhan Nehri'ne giren Suriyeli 2 kardeşten 1'i boğuldu KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta serinlemek için Ceyhan Nehri'ne giren Suriyeli 2 kardeşten 1'i boğuldu, diğerini ise çevredekiler kurtardı.Merkez Onikişubat ilçesi Kılavuzlu Mahallesi'ndeki tarihi Taş Köprü civarına piknik yapmak üzere g