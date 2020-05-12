Kahramanmaraş'ta borçlusu tarafından silahla vurulan kişi yaralandı KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde borçlusu tarafından silahla vurulan kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Köprübaşı Mahallesi'nde alacak meselesi olan O.K. (46) ile F.A. (39) arasında tartışma çıktı.Tartışmanın ardından ayrılan F